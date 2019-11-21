Ночь покупок в Rimi, организованная в годовщину трагедии Золитуде, возмутила людей

"Ночь покупок 21 ноября, начиная с 18:00! Скидки с картой Rimi до -50%", - гласит реклама как в магазинах Rimi, так и, по словам читателей TVNET, в почтовых ящиках жилых домов, включая Золитуде.
"Сегодня нужно было промолчать в связи с 54 жертвами и их близкими. Но, к сожалению, в почтовый ящик в Золитуде брошены рекламы о ночи скидок в Rimi, которая начнётся в 18:00. Это заставляет вспомнить о боли и стонах, которые останутся в нашей памяти на долгое время. 21 ноября - должно быть днем траура", - отметил в письме читатель TVNET Артур.
Несколько пользователей Facebook также высказали возмущение по поводу записи Рими ночи покупок, которая совпадает с годовщиной трагедии Золитуде.
Пока Rimi на эти комментарии никак не отреагировало.
Шесть лет назад, вечером 21 ноября, в рижском микрорайоне Золитуде обрушилась крыша магазина Maxima. Это трагическое событие унесло жизни 54 человек.