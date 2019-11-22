Обвалы в старых шахтах могут участиться

Провалы над старыми шахтными штреками и вокруг шурфовых отверстий - это наследие, с которым Ида-Вирумаа вынужден мириться, а бороться с его проявлениями приходится в каждом конкретном случае отдельно, когда возникает очередное отверстие над старым шахтным штреком.
Центр сланцевой компетенции Вирумааского колледжа TalTech, Институт геологии TalTech и Люганузеская волость организовали инфодень на тему исследований территорий над шахтными выработками. На мероприятии была представлена картина того, какие исследования шахтных штреков и их обвалов выполнены, а также как с помощью современного картографического приложения можно узнать, насколько близко от твоего жилья проходят шахтные штреки, однако отмечалось также, что все-таки невозможно прогнозировать, в каком районе и когда может произойти обвал.
Могут участиться
"В случае подземной добычи позитивно то, что поначалу ее влияния нет. Его мы видим только спустя годы", - отметил старший научный сотрудник Института геологии Taллиннского технического университета Юри Васильев, что провалы в районах Кукрузе и Варинурме и есть то влияние, которое начинает проявляться теперь.
Старые ручные и комбайновые лавы обваливали, по сути, сразу после завершения добычи, а поскольку большую часть породы там засыпали в шахтные ходы, да и добычу вели в общем лишь на 2,2 метра, то влияние этих шахт меньше и почва над ними более стабильна. Зато непредсказуемы влияния камерной добычи. Фактором риска являются также шурфовые отверстия, которых насчитывается 800-1200 штук.
О первом провале стало известно еще в 1965 году - он произошел на шахте "Ахтме". В 1989 году на карту были нанесены 39 стихийных и 10 устроенных специально обвалов. Проведенное в 2005 году исследование показало, что провалов было уже 73. С помощью оборудования лазерного сканирования почву картографировали в 2009 и 2013 году, и очень больших изменений в почве при сравнении результатов этих работ не обнаружили.
Причиной, почему в последнее время поступает много сообщений о провалах и открывающихся шурфовых отверстиях, Васильев считает более активное передвижение людей. "Часто провалы обнаруживают в местах, удаленных от поселений, и поэтому раньше их не очень замечали. Сейчас тоже часто сообщают о провалах, которые на самом деле произошли еще лет десять тому назад".
Вторая причина, почему увеличилось число сообщений, - это временной фактор: использовавшаяся для шахтной крепи и закрытия шурфов древесина за прошедшие 50-60 лет сгнила. Поэтому Васильев прогнозирует, что возможны новые обвалы. "Теперь при закрытии отверстий используют бетон, но и он за 100 лет разрушится", - констатирует Васильев, что провалы неизбежны и ими нужно будет заниматься по мере возникновения. Важно делать это оперативно, ведь с провалом открывается вход в шахту, а это крайне опасно.
Проваливается так, что земля дрожит
Обвалу штреков и шурфов способствует также погода: покрытия не выдерживают, когда почва слишком размокает и становится тяжелой. Кое-где видно, как в половодье в провалы нанесло почву и ветки.
Обвалы, когда вдруг образуется дыра, происходят в первую очередь над расположенными в северной части сланцевыми шахтами: в Эдизе, Кукрузе, Ярве и Варинурме. "Над выработками в южной части обвалы происходят, скорее, так, что проваливается вся камера сразу", - говорит Васильев.
Два раза такие обвалы устанавливал сейсмограф, фиксировавший землетрясение. Изучая его эпицентр и карту территории шахт, поняли, что речь шла об обвале потолка камеры. В случае такого обвала на поверхности земли образуются трещины, но они неопасны. Правда, из-за такого провала может снизиться качество земли: если речь идет о пахотной земле с приличным дренажем, то ничего не случится, а если провал произойдет на лесной земле, то там образуется низинка, которая может превратиться в болото.
Деревья тоже хорошо указывают на границы обвалов. "На определенной линии все деревья наклоняются в одну сторону", - объяснил Васильев.
Требует лучшего решения
Ликвидацией провалов должен заниматься добытчик, если его разрешение на добычу действует. После окончания срока его действия добытчик обязан еще три года заниматься непредвиденными ситуациями. Затем эти обязательства переходят к государству, собиравшему налоги за добычу.
Осложняет дело то, что хотя Департамент окружающей среды подтвердил, что заниматься провалами - это его задача, делается это очень медленно. По заверению департамента, они ищут для этого более быстрое и разумное решение. "До тех пор мы вместе со Спасательным департаментом должны заботиться о том, чтобы никто не пострадал в местах провалов", - сказал Виктор Рауам, старейшина Люганузеской волости, на территории которой возле Варинурме ждут заполнения два провала.
По словам Рауама, такие ситуации, когда добытчик и государство пытаются обойтись по возможности простыми и дешевыми средствами, а также сваливать обязанности друг на друга, делают самоуправления более скептичными к сланцедобыче и поэтому они не особо рады тому, чтобы на их территории начинали ее вести. "В конце концов, лицом к лицу с проблемами сталкиваются и люди, и волость", - отметил он.
В картографическом приложении месторождений Земельного департамента имеются данные о территориях, под которыми находятся шахтные выработки
На геопортале веб-страницы Земельного департамента с 2017 года можно через картографическое приложение месторождений ознакомиться с территориями над сланцевыми выработками, с оставленными при подземной сланцедобыче целиками и местоположением шахтных шурфов.
Данные были подготовлены к публикации в 2015 году Горным институтом Таллиннского технического университета при поддержке ЦУ "Центр инвестиций в окружающую среду" в рамках работы "Дигитализация планшетов территорий над сланцевыми шахтными выработками и оценка их стабильности".
Данные о территориях над сланцевыми выработками открываются в картографическом окне картографического приложения месторождений, если активировать ссылку TTÜ stabiilsushinnangu töö alad ("Территории работы ТТУ по оценке стабильности"). Выбрав infopäringu tööriist (рабочий инструмент инфозапроса) и кликнув на изображенную на карте территорию работы по оценке стабильности, пользователь откроет для себя вид objekti info (информация об объекте), на котором указаны класс прочности и происхождение объекта, а также приводится ссылка на линк пояснительной записки к работе ТТУ.