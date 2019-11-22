Обвалы в старых шахтах могут участиться

Два раза такие обвалы устанавливал сейсмограф, фиксировавший землетрясение. Изучая его эпицентр и карту территории шахт, поняли, что речь шла об обвале потолка камеры. В случае такого обвала на поверхности земли образуются трещины, но они неопасны. Правда, из-за такого провала может снизиться качество земли: если речь идет о пахотной земле с приличным дренажем, то ничего не случится, а если провал произойдет на лесной земле, то там образуется низинка, которая может превратиться в болото.

Деревья тоже хорошо указывают на границы обвалов. "На определенной линии все деревья наклоняются в одну сторону", - объяснил Васильев.

Требует лучшего решения

Ликвидацией провалов должен заниматься добытчик, если его разрешение на добычу действует. После окончания срока его действия добытчик обязан еще три года заниматься непредвиденными ситуациями. Затем эти обязательства переходят к государству, собиравшему налоги за добычу.

Осложняет дело то, что хотя Департамент окружающей среды подтвердил, что заниматься провалами - это его задача, делается это очень медленно. По заверению департамента, они ищут для этого более быстрое и разумное решение. "До тех пор мы вместе со Спасательным департаментом должны заботиться о том, чтобы никто не пострадал в местах провалов", - сказал Виктор Рауам, старейшина Люганузеской волости, на территории которой возле Варинурме ждут заполнения два провала.

По словам Рауама, такие ситуации, когда добытчик и государство пытаются обойтись по возможности простыми и дешевыми средствами, а также сваливать обязанности друг на друга, делают самоуправления более скептичными к сланцедобыче и поэтому они не особо рады тому, чтобы на их территории начинали ее вести. "В конце концов, лицом к лицу с проблемами сталкиваются и люди, и волость", - отметил он.

В картографическом приложении месторождений Земельного департамента имеются данные о территориях, под которыми находятся шахтные выработки

На геопортале веб-страницы Земельного департамента с 2017 года можно через картографическое приложение месторождений ознакомиться с территориями над сланцевыми выработками, с оставленными при подземной сланцедобыче целиками и местоположением шахтных шурфов.

Данные были подготовлены к публикации в 2015 году Горным институтом Таллиннского технического университета при поддержке ЦУ "Центр инвестиций в окружающую среду" в рамках работы "Дигитализация планшетов территорий над сланцевыми шахтными выработками и оценка их стабильности".

Данные о территориях над сланцевыми выработками открываются в картографическом окне картографического приложения месторождений, если активировать ссылку TTÜ stabiilsushinnangu töö alad ("Территории работы ТТУ по оценке стабильности"). Выбрав infopäringu tööriist (рабочий инструмент инфозапроса) и кликнув на изображенную на карте территорию работы по оценке стабильности, пользователь откроет для себя вид objekti info (информация об объекте), на котором указаны класс прочности и происхождение объекта, а также приводится ссылка на линк пояснительной записки к работе ТТУ.

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