Пт, 22.11.2019
Многие люди готовы с легкостью найти себе секс-партнера на ночь, и это происходит постоянно. Эдгар Гергель
  • Rus.Postimees.ee
  • Владелец Postimees признан самым влиятельным человеком Эстонии

Владелец Postimees признан самым влиятельным человеком Эстонии

Маргус Линнамяэ (справа).

ФОТО: Margus Ansu

Издания Ekspress Meedia назвали самым влиятельным человеком 2019 года владельца конкурирующего медиаконцерна Postimees и других крупных предприятий Маргуса Линнамяэ.

В рейтинг самых влиятельных вошли сто человек, деятельность которых в своих сферах имеет особое значение для Эстонии. На второй строчке расположился председатель EKRE Март Хельме, а на третьей - президент Керсти Кальюлайд.

За ними следуют министр финансов Мартин Хельме, премьер-министр Юри Ратас, гонщик Отть Тянак, мэр Таллинна Михаил Кылварт, композитор Арво Пярт, министр социальных дел Танель Кийк и председатель Партии реформ Кая Каллас.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ