Владелец Postimees признан самым влиятельным человеком Эстонии

Издания Ekspress Meedia назвали самым влиятельным человеком 2019 года владельца конкурирующего медиаконцерна Postimees и других крупных предприятий Маргуса Линнамяэ.
В рейтинг самых влиятельных вошли сто человек, деятельность которых в своих сферах имеет особое значение для Эстонии. На второй строчке расположился председатель EKRE Март Хельме, а на третьей - президент Керсти Кальюлайд.
За ними следуют министр финансов Мартин Хельме, премьер-министр Юри Ратас, гонщик Отть Тянак, мэр Таллинна Михаил Кылварт, композитор Арво Пярт, министр социальных дел Танель Кийк и председатель Партии реформ Кая Каллас.