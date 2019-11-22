Итальянская пресса сватает игрока сборной России в "Ювентус"

По информации Sport Mediaset, туринский клуб уже согласовал трансфер 24-летнего хавбека летом следующего года. Переговоры вел посредник Габриэле Джуффрида.

Сумма сделки неизвестна, однако ранее сообщалось, что «Локо» хочет выручить на продаже футболиста порядка 40 миллионов евро.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи начал следить за Миранчуком после матчей с «Локо» в Лиге чемпионов, в которых игрок отметился двумя голами.

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Ювентус».

«Мне неизвестно ни о каком Габриэле Джуффриде, который якобы выступает посредником.

Насколько я знаю, «Локомотив» никому никаких авторизаций на Алексея Миранчука не давал.