Евгений Малкин обогнал американскую звезду в списке лучших бомбардиров НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с ««Айлендерс» (3:4 ОТ). 33-летний россиянин набрал 1015-е (395+620) очко в чемпионатах НХЛ и вышел на 84-е место в истории, превзойдя Пэта Лафонтена (1013), сообщает Sports.ru . Всего Малкин провел в НХЛ 863 игры. 83-ю позицию в списке бомбардиров занимает Дэйл Хантер – 1020 баллов. В 11 матчах текущего сезона на счету Малкина 13 (4+9) очков.

Новичок «Торонто» форвард Илья Михеев сделал две голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Аризоной» (3:1). Россиянин набрал очки (0+3) во второй игре подряд. Всего в 24 матчах сезона на его счету 14 (4+10) баллов. Сегодня игровое время Михеева составило 18:32 – лучший показатель среди нападающих «Лифс». В меньшинстве он провел 2:39. Также Михеев нанес 4 броска в створ ворот, применил один силовой прием, завершив матч с полезностью «+2».

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов забросил шайбу в большинстве в матче чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:3). 22-летний россиянин забил 5-й гол в сезоне. Всего в 22 играх на его счету 14 (5+9) очков.

Сегодня Проворов провел на льду 26:27 – лучший показатель среди полевых игроков «Флайерс». В большинстве он отыграл 2:52, в меньшинстве – 5:35. Также Проворов нанес один бросок в створ ворот, сделал 3 блок-шота, завершив матч с полезностью «+2».

В этом же матче отличился голевой передачей и форвард «Каролины» Андрей Свечников. 19-летний россиянин ассистировал Теуво Терявяйнену во второй шайбы команды из Роли, но "Ураганы" победу удержать не смогли. Свечников же набрал очки в шестом матче подряд.