Это что-то новенькое! В Таллинне откроется контейнерная гостиница

«Комнаты таллиннской гостиницы Hektor построены из морских контейнеров, которые, несмотря на устрашающий фасад и изначальное использование в качестве грузовых контейнеров, предлагают максимальный комфорт и все то, что можно ожидать от одного гостиничного номера», - описал основатель Hektor Стен Тикк.

Контейнерная гостиница в Таллинне. ФОТО: Hektor Design Hostels

По его словам, использование морских контейнеров в архитектуре набирает популярность в мире. «Но как в Эстонии, так и в близлежащих странах мы первые, кто внедрил такое решение в гостиничный бизнес», - добавил он.

В отеле 84 комнаты, а это означает, что в гостинице смогут одновременно разместиться 168 человек. «В индустриальной среде мы создали номера, которые поражают гостей комфортом, уютом и функциональностью», - объяснила управляющая отелем Киллу Майдла.

Контейнерная гостиница в Таллинне. ФОТО: Hektor Design Hostels

Hektor является первым отелем на территории творческого городка Telliskivi и рынка у Балтийского вокзала. «Менее чем за десять лет заброшенная индустриальная территория превратилась в популярное место, здесь уже давно не хватало отеля. Нам очень приятно, что Hektor Konteinerhotell восполнит этот пробел своей сумасшедшей идеей», - сказала Анне Аланд, руководитель Astri Grup, компании занимающейся развитием рынка у Балтийского вокзала.