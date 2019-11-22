Пт, 22.11.2019
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  • Это что-то новенькое! В Таллинне откроется контейнерная гостиница

Это что-то новенькое! В Таллинне откроется контейнерная гостиница
Фото!

Контейнерная гостиница в Таллинне.

ФОТО: Hektor Design Hostels

В феврале в непосредственной близости от Балтийского вокзала и творческого городка Теллискиви откроется единственная в Европе контейнерная гостиница. Она станет новым творением фирмы, которая несколько лет назад построила в Тарту уникальный пятизвездочный отель.

«Комнаты таллиннской гостиницы Hektor построены из морских контейнеров, которые, несмотря на устрашающий фасад и изначальное использование в качестве грузовых контейнеров, предлагают максимальный комфорт и все то, что можно ожидать от одного гостиничного номера», - описал основатель Hektor Стен Тикк.

Контейнерная гостиница в Таллинне.

ФОТО: Hektor Design Hostels

По его словам, использование морских контейнеров в архитектуре набирает популярность в мире. «Но как в Эстонии, так и в близлежащих странах мы первые, кто внедрил такое решение в гостиничный бизнес», - добавил он.

В отеле 84 комнаты, а это означает, что в гостинице смогут одновременно разместиться 168 человек. «В индустриальной среде мы создали номера, которые поражают гостей комфортом, уютом и функциональностью», - объяснила управляющая отелем Киллу Майдла.

Контейнерная гостиница в Таллинне.

ФОТО: Hektor Design Hostels

Hektor является первым отелем на территории творческого городка Telliskivi и рынка у Балтийского вокзала. «Менее чем за десять лет заброшенная индустриальная территория превратилась в популярное место, здесь уже давно не хватало отеля. Нам очень приятно, что Hektor Konteinerhotell восполнит этот пробел своей сумасшедшей идеей», - сказала Анне Аланд,  руководитель Astri Grup, компании занимающейся развитием рынка у Балтийского вокзала.

Отель будет соседствовать с несколькими предприятиями, расположенными по адресу Теллискиви, 62. Гостиница займет большую часть исторического здания депо.

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