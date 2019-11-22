Не время быть нацистом: «Тайная жизнь» и «Кролик Джоджо»

Герой фильма в истории остался, но слышали о нем немногие – хотя католики австрийского крестьянина Франца Егерштеттера почитают, есть даже икона, на которой рядом с ним летает бес с флагом Третьего рейха. Егерштеттер был фермером в австрийской деревушке Санкт-Радегунд. В 1936 году в возрасте 29 лет он женился на Франциске, набожной католичке, стал читать Библию, изучать жития, ударился в религию и как-то резко осознал мир вокруг себя. Он был единственным жителем Радегунда, проголосовавшим против аншлюса Австрии в 1938-м. В 1940-м Франца призвали в армию, он прошел обучение, отказался присягать Гитлеру и был отправлен обратно в родную деревню – кто-то же должен кормить фронт. Соседи этому Егерштаттеру, позору Радегунда, были, мягко говоря, не рады. В 1943-м его призвали вновь, и обойти нацистскую военную машину не удалось: отказ присягать повлек за собой тюремное заключение...

Эту (внешне) довольно простую историю Малик рассказывает поэтическим киноязыком, свободно тасуя времена и осциллируя между линейным и нелинейным повествованием. Франц (Аугуст Дил) и Франциска (Валери Пахнер) из рая идиллической деревни попадают в ад: он – в буквальный, она – в психологический. Красоты австрийских гор не дают до конца поверить в то, что ад возможен; любовь Франца и Франциски такова, что ей не должно быть преград; в любом случае Бог есть спасение. И это всё наверняка так и есть – но, видимо, в другом, вышнем мире. На бренной земле христианский пацифизм и гражданское неповиновение в условиях тоталитарного нацистского государства хэппи-энд исключают.

RG-10_00660.NEF Франц Егерштеттер (Аугуст Дил) и его жена Франциска (Валери Пахнер) до прихода к власти нацистов вели простую, счастливую жизнь. ФОТО: Кадр из фильма

«Тайная жизнь» – по большому счету история сомнений Франца. Он гнет свою линию, уподобляясь «наковальне, которая не отвечает ударом на удар, но формирует то, что рождается на ней, наравне с молотом» (запавшая герою в душу проповедь сельского священника). Но сомнения остаются. Ради чего, ради кого Франц страдает? Что изменят его страдания? Изменят ли они хоть что-то? Эти вопросы задают ему все, кого он встречает, от епископа (последняя роль Микаэля Нюквиста) до председателя военного трибунала (последняя роль того самого Бруно Ганца). Сами они, все до единого, отвечают отрицательно: не изменят, «зря стараетесь». Режиссерская точка зрения – иная: нам всё время показывают людей, которые и сами терзаемы сомнениями. Может быть, решимость Франца изменит что-то в них, для них, через них? Судья, например, может стать участником Июльского заговора. Принять «не то» – с точки зрения государства – решение...

Глава военного трибунала (Бруно Ганц) играет роль Пилата при Франце-Христе: перед вынесением приговора пытается уговорить фермера сдаться, но сам, кажется, на его стороне. ФОТО: Кадр из фильма