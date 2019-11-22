Уволенный из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может возглавить "Реал" или "Баварию"

В Мадриде рассматривают аргентинского специалиста как потенциального кандидата на пост главного тренера летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что Почеттино может возглавить «Баварию» по окончании сезона.

Немецкий клуб может до конца сезона оставить на посту тренера Ханса-Дитера Флика, а затем назначить 47-летнего аргентинца, сообщает Goal.сom со ссылкой на Bild.

Это дало бы время Почеттино на изучение немецкого языка, что в «Баварии» считают важным условием для работы тренера.