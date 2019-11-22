Видео: в центре Киева прогремел мощный взрыв

В частности, по предварительным данным, детонация произошла в шахте лифта одного из подъездов дома около 23:00. Взрыв был настолько мощный, что в доме вынесло окна, а сам грохот слышали жители еще нескольких улиц, сообщает Korrespondent со ссылкой на "Информатор" .

Что именно взорвалось — неизвестно. По словам специалистов на месте, это точно был не взрывпакет и вряд ли граната, учитывая силу детонации. Примечательно, что у подъездов дома расклеены объявления о проведении газовых работ на весь ноябрь. Взрывотехники и кинологи работали на месте происшествия, чтобы установить точную причину случившегося.