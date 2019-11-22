Женская сборная Эстонии по керлингу сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Европы

Ключевой для нашей команды оказалась победа над Данией перед решающим матчем с командой Шотландии. Встреча с шотландками завершилась поражением нашей команды 6:7 и восьмым местом в итоговом протоколе.

Всего на чемпионате Европы наша женская сборная одержала две победы в восьми встречах. Кроме сохранения прописки в высшем дивизионе чемпионата Европы сборная Эстонии получила билет в квалификацию на чемпионат мира.