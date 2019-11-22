Пт, 22.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Женская сборная Эстонии по керлингу сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Европы

Женская сборная Эстонии по керлингу сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Европы

Женская сборная Эстонии по керлингу

ФОТО: Rahvusvaheline Kurlingu Föderatsioon

В шведском Хельсингборге на чемпионате Европы по керлингу завершились групповые соревнования. Сборная Эстония заняла восьмое место и не пробилась в плей-офф, сохранив однако прописку в высшем дивизионе.

Ключевой для нашей команды оказалась победа над Данией перед решающим матчем с командой Шотландии. Встреча с шотландками завершилась поражением нашей команды 6:7 и восьмым местом в итоговом протоколе.

Всего на чемпионате Европы наша женская сборная одержала две победы в восьми встречах. Кроме сохранения прописки в высшем дивизионе чемпионата Европы сборная Эстонии получила билет в квалификацию на чемпионат мира.

За золото чемпионата Европы сразятся команды России, Швейцарии, Швеции и Шотландии.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ