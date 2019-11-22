В длинных очередях на экзамен по вождению процветает сомнительный бизнес

«Куплю за 500 евро время экзамена по вождению, которое не раньше 7 ноября, но чем раньше, тем лучше». Такое объявление было вывешено на известном торговом портале okidoki.ee 12 октября, пишет газета Sakala.
То, что очереди на экзамен по вождению в бюро обслуживания центра автомобильной регистрации очень длинные, ни для кого не секрет. Из-за этого возникла ситуация, когда за экзаменационное время готовы выложить крупные суммы, даже до тысячи евро.
Житель Вильянди Димитрий Зурихин подметил, что торговлей возможностью попасть на экзамен по вождению занимаются на предназначенном для мотоциклистов интернет-форуме: «Я и сам выставил объявление, потому что мне нужно было быстро получить права на управление мотоциклом, и был готов компенсировать освободившееся время. Предложения поступили, но я их проспал, и поскольку в Вильянди очередь была два месяца, быстрее всего я смог сдать экзамен вообще в Йыхви». По словам руководителя экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза, в торговле временем нет ничего нового, но в последнее время из-за наличия социальных сетей этого стало больше. Сообщении о желании купить экзаменационное время можно в изобилии найти в группах «Замечено в…» по городам в социальной сети Facebookis.
Очередь до февраля
Ванамыйза предостерегает от мошеннических схем и призывает людей к осторожности: «Если за место на экзамен просят 500-1000 евро, это уже подозрительно и нужно хорошо подумать, действительно ли за эти деньги человек получит место. Если кто-то хочет поменять время и согласен за это заплатить, это его личное желание. Но нужно учесть, что если хотят поменять время в э-обслуживании, есть риск, что и продающий и покупающий могут остатся без времени».
По словам Ванамыйза, люди очень часто бронируют время через интернет и в том момент, когда покупатель и продавец меняются временами, кто-то третий может успеть забронировать освободившееся время.
Руководитель вильяндиской автошколы Alopex Яак Алесма не был в курсе темы торговли местами, и сказал, что на его работу длинные очереди на экзамен по вождению и торговля местами никак не влияют. В то же время, он отметил, что иногда очередь на экзамен действительно тянется очень долго: «Это как богу будет угодно. На прошлой неделе, например, я заказал время на экзамен с коробкой автомат и получил его уже на следующей неделе, но, конечно, есть и такие, кто должен ждать до января».
То обстоятельство, что в другой раз нужно ждать два месяца, по его словам, может повлиять на сдачу экзамена, поскольку всегда есть опасность, что если после окончания школы у человека не было возможности тренироваться, он забудет выученное и в первый раз провалит экзамен. Поэтому очереди еще больше удлиняются.
По словам Тармо Ванамыйза, первые свободные места на сдачу экзамена по вождению по всей Эстонии сейчас есть на начало февраля. Но иногда в э-обслуживании могут появиться дополнительные места.
Уровень учеников все хуже
По словам Ванамыйза, результаты сдачи экзамена по вождению в последние пять лет являются самыми низкими. В год в бюро обслуживания департамента принимают больше 32 000 экзаменов, более 16 000 из них – это повторные попытки, и более половины из них сдают по третьему разу.
«Если ученик и с третьего раза не сдал экзамен, значит где-то допущена ошибка, - отметил руководитель экзаменационного отдела. – Я не обвиняют автошколы, проблема в учениках. Если посмотреть на статистику последних пяти лет, видно, что с учениками что-то случилось. Я не понимаю, что точно произошло. Не хотят учиться, или просто не справляются? Если экзамен в простой школе с первого раза был завален, ты же учишь и тренируешься и со второго раза все равно сдаешь, но кажется, что на экзамен по вождению идут на авось».
Также распространена практика, что из крупных городов Эстонии едут сдавать экзамен в какой-то маленький городок в надежде, что там это получится легче.
По словам Тармо Ванамыйза, трудно сказать, распространено ли это и в Вильянди, поскольку там экзамены по вождению сдают ученики профтехучилища и Академии культуры, которые приехали из разных городов.
С нового года новый порядок сдачи экзаменов
По словам руководителя автошколы Alopex Яака Алесма, проблему очередей может решить вступающая в силу с 1 февраля новая система сдачи экзаменов. Для учеников, по его оценке, это окажется дороже, но не проще. «Согласно новому порядку человек сможет сдавать теоретический экзамен и тогда, когда теория выучена, вне зависимости от прохождения практических занятий. Количество вопросов на экзамене по теории увеличится до 40. Благодаря этому ученики смогут лучше планировать свое время, и это сократит очереди». Также ученики скоро снова смогут сдавать экзамен с мануальной коробкой на школьных автомобилях.
Руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза сказал, что в случае нового порядка нужно учесть, что срок действия экзамена по теории – один год. Благодаря этому ученики смогут лучше спланировать время экзамена по вождению, и исчезнет возможность сдачи теоретического экзамена лишь после окончания автошколы.
Изменится и количество обязательных уроков возждения в категории «В». «В дальнейшем школа сможет больше учитывать развитие учеников. Мы больше не предписываем школам, как много и на что нужно потратить времени». Он объяснил, что если на площадке у ученика все очень хорошо, не нужно больше тратить на это время и можно быстрее перейти к езде по городу.
«Это возложит на школы большую ответственность, но даст пространство для творчества, чтобы обеспечить лучший результат», - считает Ванамыйза.
Также изменится система упражнений, которых нужно выполнить во время экзамена. Времени на сдачу – 10 минут. Если на выполнения одного задания уходит минута, то для других упражнений останется девять минут. Если на одно упражнение ушло девять минут, то на остальные останется всего минута.