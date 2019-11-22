В длинных очередях на экзамен по вождению процветает сомнительный бизнес

По словам Ванамыйза, результаты сдачи экзамена по вождению в последние пять лет являются самыми низкими. В год в бюро обслуживания департамента принимают больше 32 000 экзаменов, более 16 000 из них – это повторные попытки, и более половины из них сдают по третьему разу.

«Если ученик и с третьего раза не сдал экзамен, значит где-то допущена ошибка, - отметил руководитель экзаменационного отдела. – Я не обвиняют автошколы, проблема в учениках. Если посмотреть на статистику последних пяти лет, видно, что с учениками что-то случилось. Я не понимаю, что точно произошло. Не хотят учиться, или просто не справляются? Если экзамен в простой школе с первого раза был завален, ты же учишь и тренируешься и со второго раза все равно сдаешь, но кажется, что на экзамен по вождению идут на авось».

Также распространена практика, что из крупных городов Эстонии едут сдавать экзамен в какой-то маленький городок в надежде, что там это получится легче.

По словам Тармо Ванамыйза, трудно сказать, распространено ли это и в Вильянди, поскольку там экзамены по вождению сдают ученики профтехучилища и Академии культуры, которые приехали из разных городов.

С нового года новый порядок сдачи экзаменов

По словам руководителя автошколы Alopex Яака Алесма, проблему очередей может решить вступающая в силу с 1 февраля новая система сдачи экзаменов. Для учеников, по его оценке, это окажется дороже, но не проще. «Согласно новому порядку человек сможет сдавать теоретический экзамен и тогда, когда теория выучена, вне зависимости от прохождения практических занятий. Количество вопросов на экзамене по теории увеличится до 40. Благодаря этому ученики смогут лучше планировать свое время, и это сократит очереди». Также ученики скоро снова смогут сдавать экзамен с мануальной коробкой на школьных автомобилях.

Руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза сказал, что в случае нового порядка нужно учесть, что срок действия экзамена по теории – один год. Благодаря этому ученики смогут лучше спланировать время экзамена по вождению, и исчезнет возможность сдачи теоретического экзамена лишь после окончания автошколы.

Изменится и количество обязательных уроков возждения в категории «В». «В дальнейшем школа сможет больше учитывать развитие учеников. Мы больше не предписываем школам, как много и на что нужно потратить времени». Он объяснил, что если на площадке у ученика все очень хорошо, не нужно больше тратить на это время и можно быстрее перейти к езде по городу.

«Это возложит на школы большую ответственность, но даст пространство для творчества, чтобы обеспечить лучший результат», - считает Ванамыйза.

Также изменится система упражнений, которых нужно выполнить во время экзамена. Времени на сдачу – 10 минут. Если на выполнения одного задания уходит минута, то для других упражнений останется девять минут. Если на одно упражнение ушло девять минут, то на остальные останется всего минута.