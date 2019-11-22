Рассмотрите свою посуду: ваза советского времени уходит на престижном аукционе за бешеные деньги

По словам специалиста Российского аукционного дома Марго Оганесян, речь идет о произведении прикладного искусства с интересной историей. Ваза высотой 49,5 сантиметров была изготовлена в 1928 году на Ленинградском фарфоровом заводе и расписана мастером Большаковым по эскизу художника-керамиста Рудольфа Вильде.

Тематически ваза посвящена важному историческому событию, произошедшему в 1928 году - спасению арктической экспедиции итальянского исследователя Умберто Нобиле. Дирижабль «Италия» с экипажем из 16 человек вылетел из Ню-Олесунна на Шпицбергене 23 мая 1928 года, пролетел над Северным полюсом, но на обратном пути потерпел катастрофу. Часть экипажа погибла, оставшиеся около месяца провели на льду в лагере, который получил известность под названием «Красная палатка». Для спасения выживших в разных странах было организовано несколько экспедиций. Последних членов экспедиции Нобиле 12 июля спас советский ледокол «Красин».

На сегодняшний день предполагается, что конечная цена вазы будет между 60 и 100 тысячами фунтов стерлингов.