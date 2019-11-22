Каждую неделю происходят ДТП: новый перекресток стал ловушкой для водителей

Первые ДТП на перекрестке произошли уже в начале ноября.

В течение последней недели там произошло пять аварий, когда водители не заметили новый перекресток с круговым движением и выехала на расположенную в центре земляную насыпь.

Вечером в прошлую субботу двое водителей в одно время застряли в земляной насыпи с разных сторон круга. Пока ни один человек в этих ДТП не пострадал, но далеко не все автомобили смогли без посторонней помощи продолжить свой путь.

Работающий в волости Йыгева буксир Semako Romula за последние недели вынужден был вытащить из земляной насыпи и отбуксировать два автомобиля. Директор фирмы Рихо Сеппет говорит, что клиенты их предприятия – страховые общества, поэтому буксир Semako отправляется на помощь тем, у кого есть страхование каско и кто не может после аварии продолжить путь.

Местные хвалят

На новом перекрестке Йыгева с круговым движением иногда водители своими силами или с помощью знакомых увозят сломанные автомобили.

«Это настоящая мистика! Как возможно, что люди не видят этот круг, водители и после ДТП просто разводят руками», - удивляется Сеппет. По его словам, в аварии попадают не местные, а те, кто ездят по привычке или не обращают внимание на дорожные знаки. «Для местных этот перекресток очень важен, поскольку раньше в часы пик там были невозможны поворот налево и выезд на главную дорогу, и столкновения происходили довольно часто», - говорит Сеппет.

Новый круговой перекресток еще непривычен для участников дорожного движения и возникает неразбериха, говорит представитель Тартуского отделения полиции Сулев Юргенсон. «Насколько известно полиции, все ДТП там произошли в темное время суток, когда дорожные знаки организации движения светятся для водителей, вызывают у них неразбериху или могут создать неверное впечатление от ожидающего впереди», - отметил он.

По словам Юргенсона, несколько дорожных знаков были неправильно установлены и некоторые вовсе отсутствуют. «На это в конце прошлой недели обратил внимание и руководитель строительных работ. Осмотрели вместе с ним круговой перекресток и он пообещал как можно скорее решить эту проблему и переустановить знаки правильно», - сказал он.

Предприниматель Рихо Сеппет считает, что виной всему все-таки привычка и небрежность людей. По его словам, одной из причин ДТП также может быть излишнее доверие водителей к GPS-устройствам. Например, в приложении Google Maps нового перекрестка еще нет, поэтому если водитель слушает приложение, новая организация дорожного движения на круговом перекрестке может стать для него сюрпризом. «Но это, конечно, никак не оправдывает его, автомобиль ведет исключительно человек, а не GPS», - добавил Сеппет.

Работы продолжаются

Также жалуются водители, что круговой перекресток тяжело заметить, поскольку там нет освещения. По словам руководитель Лыунаского отдела по обслуживанию дорог Департамента шоссейных дорог Тармо Мыттуса, строительство перекрестка еще не завершено. «В ближайшее время на перекрестке установят освещение и дорожные знаки, которые сделают его более заметным», - пообещал он.