Донецкий «Шахтер» оштрафовали за объявление на русском языке на стадионе, «Динамо» получило большое наказание за расизм

«Шахтер» за объявления на русском языке на стадионе «Металлист» в Харькове заплатит штраф в размере 20 000 гривен (около 750 евро).

Bо время игры арбитр матча Николай Балакин несколько раз просил сделать объявление о недопустимости проявлений расизма. Они прозвучали на русском языке.