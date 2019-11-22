Выход найден? Компромиссное предложение для аптечной реформы

По словам руководителя объединения, провизора Тимо Данилова, в обсуждениях, связанных с аптечной реформой важно сосредоточиться на обеспечении доступности лекарств: «Дискуссии, связанные с аптечной реформой, стали настолько горячими, что чаще всего уже забывают о благополучии пациентов, которое должно оставаться в самом центре. Согласно исследованиям, люди очень довольны тем, как их обслуживают в аптеках, поэтому непонятно, почему нужно менять имеющуюся систему».

Поскольку правящая коалиция снова открыла этот закон, то Объединение аптекарей Эстонии выступило с компромиссным предложением, согласно которому сегодняшние собственники аптек-не провизоры могли бы продолжить работать, а к каждой новой открываемой аптеке уже предъявлялось бы требование наличия собственника-провизора: «Такое предложение в интересах здоровья населения, предотвращает массовое закрытие аптек и обеспечивает доступность лекарств. Распространяются слухи о том, что предложенное объединением решение – это закрытие рынка. В действительности же это даст возможность расширения провизорских аптек, и закроет рынок скорее для сетевых аптек».