Вы их видели? Полиция ищет пропавших детей 10 и 12 лет

Сегодня ночью полиция получила сообщение, что в Тарту домой на бульвар Сыпрузе к установленному времени не вернулись брат и сестра – 10-летний Хейро и 12-летняя Марийе-Элийзе.

Сегодня утром дети не пришли в школу, у них нет с собой телефонов и они предположительно бродят по Тарту, как и раньше, когда они сбегали из дома.

Полиция проверила друзей детей, а также места от автобусных остановок до игровых площадок, где обычно потерявшиеся проводили время. До сих пор детей не удалось найти, активные поиски продолжаются: дети еще маленькие, поэтому могут попасть в беду.

На Хейро были синие джинсы и серо-черно-пестрая куртка с капюшоном, также у него с собой синий школьный рюкзак. На Марийе-Элийзе розовое пальто, красные брюки, а также у нее с собой розовый рюкзак. Она может быть в очках и вязанной шапке.