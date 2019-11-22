Банки предупреждают о мошенничестве: хитрая схема может вывести сотни тысяч евро с вашего счета

«В эпоху интернета, когда зачастую информация и деньги поступают за считанные секунды, важно, чтобы люди были осведомлены о том, как вести себя в Сети», - сказал руководитель отдела предотвращения финансовых преступлений Swedbank Индрек Тибар.

Поскольку интернет не анонимный, по словам Тибара, в открытом доступе имеется информация как о работе, как и личной жизни людей. «Исходя из этого, зачастую и возникают различные схемы, когда, представляясь жертве знакомым или бизнес-партнером, проделываются фокусы, например, с переводом денег на находящийся под контролем мошенников счет», - рассказал он.

В одну из пятниц эстонское дочернее предприятие получило якобы от главы своей материнской компании, расположенной в США, электронное письмо с просьбой срочно перевести на счет гонконгской фирмы 130 000 долларов. И хотя, оглядываясь назад, некоторые детали письма указывали на обман, руководитель дочернего предприятия послушно выполнил поручение. Переводы внутри концерна в таком размере являются обычными делом и из-за большого количества международных партнеров никто не заподозрил неладное.

Представившийся главой материнской компании мошенник попросил выслать копию платежного поручения, которое эстонский руководитель решил отправить обычным СМС-сообщением. Странное послание пришло настоящему главе материнской компании, благодаря чему удалось быстро установить мошенничество. К тому моменту, когда клиент обратился в банк со своей бедой, платеж был уже одобрен, деньги начали двигаться в лапы мошенников.

Из-за наступивших выходных отзыв распоряжения о переводе денежных средств не получил быстрой реакции. В то же время, как это ни парадоксально, на выходных нашлась причина, благодаря которой, в конце концов, перевод был остановлен и деньги так и не пришли на счет киберпреступников.

В течение двух дней, предшествовавших отмене платежа, павший жертвой мошенников руководитель дочерней фирмы в Эстонии перебрал в голове всевозможные варианты, каким образом он мог бы погасить свой долг. При наихудшем сценарии он был готов продать свою квартиру, но, к счастью, этого не потребовалось.

«В хэппи-энде большую роль сыграл случай, а также быстрые действия клиента и банка. У банков есть возможность отозвать уже совершенные платежи в сотрудничестве с банком получателя, но если деньги уже поступили на счет и оттуда отправились куда-то еще, то вероятность компенсации крайне мала», - заявил Индрек Тибар.

«В описанном случае речь идет о международном переводе, отзыв которого может занять некоторое время. Сегодня в Европейском союзе можно совершать мгновенные платежи до 15 000 евро за считанные секунды», - отметил эксперт, добавив, что в такой ситуации, скорее всего, с деньгами придется распрощаться навсегда.

Также зафиксировано много случаев мошенничества, когда под предлогом обновления данных клиента или принятия платежа людей просили ввести PIN-коды от mobiil-ID или Smart-ID на интернет-страницах, которые похожи на их домашние банки, но все же таковыми не являются.

Индрек Тибар рассказал о недавнем инциденте, когда менеджер по закупкам работающего в Южной Эстонии предприятия получил СМС-сообщение, будто бы отправленное банком, с которым они сотрудничают.

Банк предлагал перейти по ссылке, чтобы проверить в интернете документы. Человек кликнул и оказался на сайте, похожем на интернет-банк. Телефон запросил PIN-коды от Smart-ID и клиент без раздумий их ввел. Через некоторое время банк связался с предприятием, так как злоумышленники вывели с их счета 26 000 евро.

Быстрые действия позволили отозвать один из платежей на следующий день, а со вторым платежом всё оказалось не так просто. Спустя несколько дней фирме удалось вернуть часть второго платежа, но 7000 евро они все же подарили мошенникам. Так как сотрудник предприятия, имеющий право подписи, подтвердил платеж с помощью PIN2, банк больше ничем не смог помочь. Пострадавшая фирма теперь может надеяться только на полицию, что она поможет вернуть им деньги.