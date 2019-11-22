Видео: самолет Turkish Airlines со 136 пассажирами совершил аварийную посадку

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший рейсом из Стамбула в Одессу, вечером 21 ноября совершил аварийную посадку в аэропорту прилета. При посадке у лайнера надломилась стойка шасси, сообщает аэропорт Одессы на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел в 20:55 по местному времени, пишет РБК. «Рейс TK465 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП надломил переднюю стойку шасси», — сказано в сообщении.
На борту были 136 пассажиров, все они эвакуированы, говорится в сообщении. Аэропорт временно приостановил полеты в связи с инцидентом.
Портал Strana.ua опубликовал видеозапись, на которой видно, как пассажиров эвакуируют по надувным трапам в хвостовой части самолета.
На кадрах, которые публикует издание «Думская», видно, что у самолета отсутствуют передние шасси.
По факту произошедшего начата проверка, добавили в аэропорту.
Поврежденный турецкий самолет сейчас все еще лежит на полосе, передает Korrespondent.
"Оборудование для эвакуации борта с полосы доставили в Херсон. Сейчас его растамаживают, а после его привезут в Одессу. Наши службы приведены в полную готовность", - говорится в сообщении.
Предварительно на онлайн-табло аэропорта значится, что прибытие первого рейса состоится не раньше 12:35 - ожидается самолет из Вены.
Авиакомпании отправляют своих пассажиров в другие аэропорты. Например, компания SkyUp отправила людей автобусами в Херсон, а оттуда они уже полетят в Египет.