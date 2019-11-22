Что общего между прической 80-х годов и современной архитектурой?

Маллет имеет длинную историю. По одной из версий, такая стрижка восходит ко временам викингов. По другой, короткие спереди и длинные сзади волосы носили в Византии. Во всяком случае, в 1980-х годах советские рок-музыканты, как один, носили маллет.

Но переходим наконец к нашей теме. Как пишет design-milk.com, дом-маллет - это частный дом, который со стороны улицы имеет традиционный фасад и ничем не отличается по стилю от соседних. А вот со двора дом выглядит необычно - как правило, построен из стела и бетона и имеет нетрадиционную форму.