Что общего между прической 80-х годов и современной архитектурой?

Модная в 80-е годы стрижка - короткие спереди и с боков и длинные сзади волосы - называется mullet. Американцы говорят о маллете: «It’s all business in the front, and all party in the back: бизнес спереди, вечеринка сзади». А причем здесь архитектура, нам объяснил Postimees.
Маллет имеет длинную историю. По одной из версий, такая стрижка восходит ко временам викингов. По другой, короткие спереди и длинные сзади волосы носили в Византии. Во всяком случае, в 1980-х годах советские рок-музыканты, как один, носили маллет.
Но переходим наконец к нашей теме. Как пишет design-milk.com, дом-маллет - это частный дом, который со стороны улицы имеет традиционный фасад и ничем не отличается по стилю от соседних. А вот со двора дом выглядит необычно - как правило, построен из стела и бетона и имеет нетрадиционную форму.
Много примеров домов-маллетов можно увидеть ЗДЕСЬ.