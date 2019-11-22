Пт, 22.11.2019
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Моуринью поообещал футболистам быть им отцом и девушкой

Жозе Моуринью

ФОТО: RODRIGO JIMENEZ/EPA

Жозе Моуринью приступил к работе с «Тоттенхэмом», проведя встречу с командой,

Португалец пообщался с командой и ответил на вопросы игроков, сообщает Sport Witness со ссылкой на Record.

56-летнему специалисту напомнили о его прежних заявлениях, что он никогда не будет работать в «Тоттенхэме». Моуринью сказал, что это был только образ, созданный для публики. 

Также Жозе сказал в беседе с игроками: «Я буду вашим отцом, другом, девушкой, кем хотите». 

Моуринью провел индивидуальные беседы с Уго Льорисом, Харри Кейном, Тоби Алдервейрелдом, Харри Уинксом, Деле Алли, Эриком Дайером и Кристианом Эриксеном, которых он попытался убедить остаться в клубе. 

Сообщается, что эта встреча Моуринью с командой произвела впечатление на игроков.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» 20 ноября, контракт тренера с лондонцами рассчитан до конца сезона-2022/23.

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