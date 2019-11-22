Моуринью поообещал футболистам быть им отцом и девушкой

Португалец пообщался с командой и ответил на вопросы игроков, сообщает Sport Witness со ссылкой на Record.

56-летнему специалисту напомнили о его прежних заявлениях, что он никогда не будет работать в «Тоттенхэме». Моуринью сказал, что это был только образ, созданный для публики.

Также Жозе сказал в беседе с игроками: «Я буду вашим отцом, другом, девушкой, кем хотите».

Моуринью провел индивидуальные беседы с Уго Льорисом, Харри Кейном, Тоби Алдервейрелдом, Харри Уинксом, Деле Алли, Эриком Дайером и Кристианом Эриксеном, которых он попытался убедить остаться в клубе.

Сообщается, что эта встреча Моуринью с командой произвела впечатление на игроков.