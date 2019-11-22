Жителей Таллинна и особенно Хааберсти призывают сообщать о случаях домашнего насилия

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги цель кампании перед праздниками обратить внимание на проблему насилия в семье. «Наша цель побудить жителей сообщать о случаях насилия в случае, если подобное поведение будет замечено в стенах дома. Часто не хотят или не осмеливаются набрать телефон службы спасения, поэтому объясняем, почему насилие в близких отношениях нужно замечать и куда можно сообщить о подобной ситуации», – подчеркнул старейшина.

Людей призывают связаться, к примеру, с участковым полицейским, работником службы попечения управы, со специалистом по защите детей или с различными опорными центрами.

Старейшина добавил, что жертвой насилия в близких отношениях может быть близкий друг или сосед. «Поэтому важно распознать знаки, которые указывают на насилие в семье и быть опорой, ведь насилие в близких отношениях проблема не только жертвы и его семьи. Важно немедленно вмешаться и предоставить жертве защиту, ведь зачастую пострадавшие сами не осмеливаются сообщить о создавшейся ситуации», – сказал старейшина и выразил надежду, что вместе с жителями сможем помочь тем, что в этом очень нуждается. Управа просит все квартирные товарищества повестить в подъездах плакаты компании.

Глава констеблей Пыхьяской префектуры Нымме-Харьюского отделения полиции Энели Эстаал объяснила, что насилие в близких отношениях или, другими словами, семейное насилие – это любое моральное, физическое и сексуальное насилие, которое происходит между людьми, которые были или находятся с друг другом в интимных отношениях, состоят в браке или же имеют кровное родство.

«Жертвой насилия может быть женщина, мужчина или ребенок. Оно может быть направлено на пожилых людей или людей с недостатками здоровья. Можно подтвердить грустную правду, вокруг нас все еще очень много насилия», – сказала Эстаал.

Эстаал призвала всех сообщать о преступлении, даже если это не происходит с тобой, если слышишь или видишь, как кого-то бьют или кому-то угрожают. «Многие случаи не доходят до полиции именно потому, что жертва насилия не осмеливается об этом сообщить, боится за свою безопасность или жизнь», – сказала глава констеблей и добавила, что внимательные соседи могут помочь жертве быстрее получить помощь.

Социальная кампания. ФОТО: Haabersti linnaosavalitsus

25 ноября назван ООН всемирным Днем борьбы с насилием против женщин. Цель этого дня поднять проблему насилия против женщин, ведь у этого явления много разных форм – бывает физическое, сексуальное, психологическое и материальное насилие.