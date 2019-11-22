Жителей Таллинна и особенно Хааберсти призывают сообщать о случаях домашнего насилия

Управа Хааберсти совместно с Пыхьяской префектурой Департамента полиции и погранохраны проводят кампанию «Помоги нам помочь!», цель которой побудить соседей и близких сообщать полиции или управе о случаях насилия в семье.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги цель кампании перед праздниками обратить внимание на проблему насилия в семье. «Наша цель побудить жителей сообщать о случаях насилия в случае, если подобное поведение будет замечено в стенах дома. Часто не хотят или не осмеливаются набрать телефон службы спасения, поэтому объясняем, почему насилие в близких отношениях нужно замечать и куда можно сообщить о подобной ситуации», – подчеркнул старейшина.
Людей призывают связаться, к примеру, с участковым полицейским, работником службы попечения управы, со специалистом по защите детей или с различными опорными центрами.
Старейшина добавил, что жертвой насилия в близких отношениях может быть близкий друг или сосед. «Поэтому важно распознать знаки, которые указывают на насилие в семье и быть опорой, ведь насилие в близких отношениях проблема не только жертвы и его семьи. Важно немедленно вмешаться и предоставить жертве защиту, ведь зачастую пострадавшие сами не осмеливаются сообщить о создавшейся ситуации», – сказал старейшина и выразил надежду, что вместе с жителями сможем помочь тем, что в этом очень нуждается. Управа просит все квартирные товарищества повестить в подъездах плакаты компании.
Глава констеблей Пыхьяской префектуры Нымме-Харьюского отделения полиции Энели Эстаал объяснила, что насилие в близких отношениях или, другими словами, семейное насилие – это любое моральное, физическое и сексуальное насилие, которое происходит между людьми, которые были или находятся с друг другом в интимных отношениях, состоят в браке или же имеют кровное родство.
«Жертвой насилия может быть женщина, мужчина или ребенок. Оно может быть направлено на пожилых людей или людей с недостатками здоровья. Можно подтвердить грустную правду, вокруг нас все еще очень много насилия», – сказала Эстаал.
Эстаал призвала всех сообщать о преступлении, даже если это не происходит с тобой, если слышишь или видишь, как кого-то бьют или кому-то угрожают. «Многие случаи не доходят до полиции именно потому, что жертва насилия не осмеливается об этом сообщить, боится за свою безопасность или жизнь», – сказала глава констеблей и добавила, что внимательные соседи могут помочь жертве быстрее получить помощь.
25 ноября назван ООН всемирным Днем борьбы с насилием против женщин. Цель этого дня поднять проблему насилия против женщин, ведь у этого явления много разных форм – бывает физическое, сексуальное, психологическое и материальное насилие.
В Эстонии за 10 месяцев 2019 года зарегистрировано 13495 случаев семейного насилия, в 3818 случаях было начато уголовное делопроизводство. Из этих случаев почти половина, соответственно 5759 и 1689 произошли в Таллинне или Харьюмаа. По сравнению с прошлым годом подобных случаев стало больше.