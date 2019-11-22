Пт, 22.11.2019
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  • Tesla представила пуленепробиваемый электропикап Cybertruck, но тот не выдержал даже простого испытания

Tesla представила пуленепробиваемый электропикап Cybertruck, но тот не выдержал даже простого испытания

Elon Musk ja purustatud klaasidega Cybertruck

ФОТО: FREDERIC J. BROWN/AFP

Elon Musk esitles eile õhtul Californias Tesla kauaoodatud elektriveokit nimega Cybertruck, kuid piinliku vahejuhtumina purunesid selle «purunematud» klaasid laval demonstratsiooni käigus.

Корпус машины сделан из сверхпрочной холоднокатаной нержавеющей стали, а его стекла бронированы, подчеркивают в компании. При этом в ходе презентации произошел казус - когда один из помощников Маска метнул стальной шар в стекло, оно треснуло.

Илон Макс сразу заявил, что в ходе предварительных тестов в окна кидали даже гаечные ключи и ничего не случалось. "По какой-то причине сейчас она разбилось... Не знаю, почему. По-крайней мере стело не разлетелось на куски. Мы все исправим». 

По данным производителя, Cybertruck будут выпускать в трех вариантах с дальностью хода 250 миль (400 км), 300 миль (480 км) и 500 миль (800 км). Самая быстрая версия сможет разгоняться до 100 километров в час менее чем за 3 секунды.

Производство пикапа начнется в 2021 году, а цены начинаются с 39900 долларов (в пересчете - около 36 тысяч евро). Все версии электромобиля оснащены автопилотом и адаптивной подвеской.

ФОТО: Tesla/ZUMAPRESS.com

...ja selline

ФОТО: Tesla

...ja selline

ФОТО: Tesla

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