Tesla представила пуленепробиваемый электропикап Cybertruck, но тот не выдержал даже простого испытания

Корпус машины сделан из сверхпрочной холоднокатаной нержавеющей стали, а его стекла бронированы, подчеркивают в компании. При этом в ходе презентации произошел казус - когда один из помощников Маска метнул стальной шар в стекло, оно треснуло.

Илон Макс сразу заявил, что в ходе предварительных тестов в окна кидали даже гаечные ключи и ничего не случалось. "По какой-то причине сейчас она разбилось... Не знаю, почему. По-крайней мере стело не разлетелось на куски. Мы все исправим».

По данным производителя, Cybertruck будут выпускать в трех вариантах с дальностью хода 250 миль (400 км), 300 миль (480 км) и 500 миль (800 км). Самая быстрая версия сможет разгоняться до 100 километров в час менее чем за 3 секунды.

Производство пикапа начнется в 2021 году, а цены начинаются с 39900 долларов (в пересчете - около 36 тысяч евро). Все версии электромобиля оснащены автопилотом и адаптивной подвеской.

Glass window: *Is made of glass*



Solid steel ball: “I’m about to end this mans whole career”#Cybertruck #Tesla pic.twitter.com/5cqj21yqek — Mason (@masonmaelstrom) November 22, 2019

ФОТО: Tesla/ZUMAPRESS.com

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ФОТО: Tesla

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