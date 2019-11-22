Бывший министр ушел из фирмы, чтобы та могла погасить кредит за счет его зарплаты

Бывший министр окружающей среды Марко Померантс покинул фирму недвижимости BlueSky, где занимал должность члена правления, пишет издание «Деловые ведомости».
«Собственник работает в компании каждый день, поэтому в двух членах правления нет смысла, - объясняет Померантс. – На зарплате второго члена правления можно сэкономить, и, к примеру, использовать высвободившиеся деньги для погашения кредитов».
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Померантс занимал должность министра социальных дел при правительстве Юхана Партса (2003-2005), должность министра внутренних дел при правительстве Андруса Ансипа (2007-2009), а также должность министра окружающей среды при Таави Рыйвасе и Юри Ратасе (2015-2017).