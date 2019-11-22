Политологи порекомендовали властям РФ быть добрее и не нервировать народ запретами

«Социальная ниша доброй власти оказалась ослаблена в ходе пенсионной реформы. Ниша защитника размывается по мере увеличения вакуума между внешнеполитической тематикой и актуальной для граждан повесткой. Ниша гаранта равных правил игры все чаще вступает в противоречие с текущими практиками», - говорится в исследовании, которое цитирует NEWSru.

Политологи считают, что власть слишком активно использует методы «кнута»: демонстрацию силы и мощи при защите своих представителей (сотрудники полиции); ограничение контента в публичном пространстве и интернете (касается не только политики, но также религии и секса); усиление персонального контроля за жизнью граждан (система распознавания лиц, контроль за действиями в интернете); усиление налогового бремени; поддержание ужесточения наказаний в отношении не только чиновников, но и врачей, педагогов, родителей, а также попытки избегать содержательной обратной связи по значительной части тем повестки.

Общество и власть, по мнению экспертов, уже идут в противоположных направлениях. Рост в обществе «спроса на добро» проявляется, в частности, в телевизионных рейтингах. Они показывают, что телезрители начинают уклоняться от просмотра «агрессивных» политических ток-шоу «Время покажет» или «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», предпочитая им сериал «Скорая помощь-2» и программу «Голос». Рейтинги подобных развлекательных программ вдвое выше.

Маркетологи также активно продвигают «добрые» бренды, видя в этом потенциал.

«Добро», отмечают эксперты, весьма популярно в риторике власти, однако его упоминание обычно носит ритуальный характер, а проявление «добра» воспринимается как «элемент декорации», который лишь маскирует «звериный оскал» власти. Исключением стали лишь отдельные направления внутренней политики: например, поддержка урбанистики после протестной волны 2011-2012 годов или развитие системы оказания госуслуг через интернет и МФЦ.

Ставка на силу в политике приводит к общему росту тревожности и неуверенности в обществе, а также к контрасту между снижением уровня агрессии в обществе и агрессивной повестки со стороны власти. Ценности «стабильности» девальвируются, а грань между реальными (запреты хостелов в жилых домах, курения вейпов, ограничения фейков в интернете) и мнимыми (запрет курения на балконах и посуточной сдачи квартир) инициативами становится размытой.

Образ «злой» власти «усиливает внутреннее напряжение в человеке и в социальных группах». При этом «блокируется горизонт планирования». «Фактически граждане оказываются одновременно внутри двух „народов“ - продвинутого (с технопарками и урбанистикой) и „глубинного“», - отмечают эксперты.

Авторы доклада предлагают «дозировать» повестку, связанную с наказаниями и запретами, а также вовсе отказаться от «экспансии темы наказаний на новые группы, порождающей дополнительную тревожность и демотивацию». Чиновникам также советуют придерживаться строгих моральных принципов и "проанализировать возможные «пряники», которые могут быть получены гражданами в результате реализации государственных инициатив.