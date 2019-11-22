Политологи порекомендовали властям РФ быть добрее и не нервировать народ запретами

Эксперты фонда «Петербургская политика» проанализировали модель поведения российских властей и пришли к выводу, что образ «злой» власти оказывает невротическое воздействие на общество и девальвирует ценности стабильности. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад политологов «Концепция доброй власти».
«Социальная ниша доброй власти оказалась ослаблена в ходе пенсионной реформы. Ниша защитника размывается по мере увеличения вакуума между внешнеполитической тематикой и актуальной для граждан повесткой. Ниша гаранта равных правил игры все чаще вступает в противоречие с текущими практиками», - говорится в исследовании, которое цитирует NEWSru.
Политологи считают, что власть слишком активно использует методы «кнута»: демонстрацию силы и мощи при защите своих представителей (сотрудники полиции); ограничение контента в публичном пространстве и интернете (касается не только политики, но также религии и секса); усиление персонального контроля за жизнью граждан (система распознавания лиц, контроль за действиями в интернете); усиление налогового бремени; поддержание ужесточения наказаний в отношении не только чиновников, но и врачей, педагогов, родителей, а также попытки избегать содержательной обратной связи по значительной части тем повестки.
Общество и власть, по мнению экспертов, уже идут в противоположных направлениях. Рост в обществе «спроса на добро» проявляется, в частности, в телевизионных рейтингах. Они показывают, что телезрители начинают уклоняться от просмотра «агрессивных» политических ток-шоу «Время покажет» или «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», предпочитая им сериал «Скорая помощь-2» и программу «Голос». Рейтинги подобных развлекательных программ вдвое выше.
Маркетологи также активно продвигают «добрые» бренды, видя в этом потенциал.
«Добро», отмечают эксперты, весьма популярно в риторике власти, однако его упоминание обычно носит ритуальный характер, а проявление «добра» воспринимается как «элемент декорации», который лишь маскирует «звериный оскал» власти. Исключением стали лишь отдельные направления внутренней политики: например, поддержка урбанистики после протестной волны 2011-2012 годов или развитие системы оказания госуслуг через интернет и МФЦ.
Ставка на силу в политике приводит к общему росту тревожности и неуверенности в обществе, а также к контрасту между снижением уровня агрессии в обществе и агрессивной повестки со стороны власти. Ценности «стабильности» девальвируются, а грань между реальными (запреты хостелов в жилых домах, курения вейпов, ограничения фейков в интернете) и мнимыми (запрет курения на балконах и посуточной сдачи квартир) инициативами становится размытой.
Образ «злой» власти «усиливает внутреннее напряжение в человеке и в социальных группах». При этом «блокируется горизонт планирования». «Фактически граждане оказываются одновременно внутри двух „народов“ - продвинутого (с технопарками и урбанистикой) и „глубинного“», - отмечают эксперты.
Авторы доклада предлагают «дозировать» повестку, связанную с наказаниями и запретами, а также вовсе отказаться от «экспансии темы наказаний на новые группы, порождающей дополнительную тревожность и демотивацию». Чиновникам также советуют придерживаться строгих моральных принципов и "проанализировать возможные «пряники», которые могут быть получены гражданами в результате реализации государственных инициатив.
Впрочем, политолог ВШЭ Александр Кынев считает, что эти рекомендации вряд ли будут услышаны властями. «Позитивные ожидания всегда хороши, однако практика говорит об обратном. Мы наблюдаем повсеместное ужесточение, все сигналы говорят о новых репрессиях», - пояснил он.