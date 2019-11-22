Пт, 22.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет

Фото: отличный дом в Отепя ждет новых хозяев

Köök

ФОТО: KV.EE

Этот дом среди холмов Отепя ждет нового хозяина, который мечтает жить в тишине среди природных красот, пишет Postimees.  

Если идея переcелиться на юг Эстонии до сих пор казалась вам несбыточной, сейчас для этого есть реальная возможность: в Отепя продается уютный и добротно построенный дом с многофункциональными техническими решениями.

Дом.

ФОТО: KV.EE

Двухэтажный дом имеет площадь 252 квадратных метра. На первом этаже находится гостиная, кухня, кабинет, санузел, баня и гараж. На втором этаже - три спальни и большая роскошная ванная. 

Кухня.

ФОТО: KV.EE

Для строительства дома использовались только высококачественные и наруральные материалы. Полы покрывают натуральный паркет и каменная плитка. 

Гостиная.

ФОТО: KV.EE

Выдержанные в скандинавском стиле жилые помещения обставлены со вкусом подобранной мебелью, освещают их красивые светильники и украшают стильные предметы декора. К услугам новых жильцов кухня площадью 20 м2 со сделанной из сосны кухонной мебелью с дубовыми рабочими поверхностями. 

Обогревает дом земельное отопление. Можно использовать воздушно-тепловой насос и камин. Из гостиной - выход на просторную террасу. 

Ванная.

ФОТО: KV.EE

Дом находится на опушке леса. Прекрасное, горячо любимое всеми жителями Эстонии озеро Пюхаярв расположено всего в километре от дома. Школа и детский сад - в полутора километрах. 

Спальня.

ФОТО: KV.EE

С объявление о продаже дома можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.

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