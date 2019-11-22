Фото: отличный дом в Отепя ждет новых хозяев

Если идея переcелиться на юг Эстонии до сих пор казалась вам несбыточной, сейчас для этого есть реальная возможность: в Отепя продается уютный и добротно построенный дом с многофункциональными техническими решениями.

Дом. ФОТО: KV.EE

Двухэтажный дом имеет площадь 252 квадратных метра. На первом этаже находится гостиная, кухня, кабинет, санузел, баня и гараж. На втором этаже - три спальни и большая роскошная ванная.

Кухня. ФОТО: KV.EE

Для строительства дома использовались только высококачественные и наруральные материалы. Полы покрывают натуральный паркет и каменная плитка.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

Выдержанные в скандинавском стиле жилые помещения обставлены со вкусом подобранной мебелью, освещают их красивые светильники и украшают стильные предметы декора. К услугам новых жильцов кухня площадью 20 м2 со сделанной из сосны кухонной мебелью с дубовыми рабочими поверхностями.

Обогревает дом земельное отопление. Можно использовать воздушно-тепловой насос и камин. Из гостиной - выход на просторную террасу.

Ванная. ФОТО: KV.EE

Дом находится на опушке леса. Прекрасное, горячо любимое всеми жителями Эстонии озеро Пюхаярв расположено всего в километре от дома. Школа и детский сад - в полутора километрах.

Спальня. ФОТО: KV.EE