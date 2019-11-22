Кейла будет переводить образование с русского на эстонский поэтапно
Город Кейла, в котором идут ожесточенные споры между родителями детей русской школы и властями, решил начать перевод детей на эстонский язык обучения поэтапно. Первым шагом станет то, что осенью будущего года первый класс открыт не будет, но обучение на русском языке сохранится со второго по девятый класс. При этом Кейлаская основная школа с русским языком обучения и эстоноязычная Кейлаская школа будут переведены под единое управление.
Жизнеспособность школы с русским языком обучения, по словам мэра Кейла Энно Фельса, находится под вопросом уже несколько лет: «Спрос на школу среди русскоязычных жителей города очень маленький, лишь треть всех учеников являются жителями Кейла. Большая часть детей приезжают в Кейла из других самоуправлений, которые не готовы покрывать связанные с местом в школе расходы, и где есть русскоязычные учебные заведения. Кроме того, все сложнее найти говорящих по-русски учителей и опорных специалистов. Такая ситуация ставит под вопрос успешную жизнь молодых людей в будущем».
По оценке Фельса, вплетение иноязычных детей в школы и общество Эстонии нужно начинать с раннего детства, когда дети очень восприимчивы к обучению языку: «Мы это можем делать через интенсивное обучение эстонскому языку в детских садах и начальной школе, что в будущем обеспечит этим детям успех в эстонском обществе и лучшие возможности для получения специальности в наших университетах. Поэтому достигать поставленной цели в Кейла мы начнем шаг за шагом. Упорядочение нашей школьной сети и объединение двух школ поддерживается не только государственной политикой в области образования, но и работами по пристройке начальной школы, которая будет готова к 2021 году — в дальнейшем эта пристройка будет тесно связана с нынешнем зданием начальной школы, а также с основной школой».
По плану объединения школ, по словам мэра, в будущем году в городе не будут открывать русскоязычный первый класс, а это означает, что посещающие эстонский детских сад Кейла дети уже в этом учебном году получат дополнительную поддержку, чтобы лучше подготовить их к обучению в эстоноязычной школе.
«Кроме того, дополнительную поддержку дети получат и для обучения на первой школьной ступени. В первом классе учебную деятельность будут вести два учителя, один из которых владеет как русским, так и эстонским языками, а потому сможет помочь ученикам. Предложим и возможность обучения в группах продленного дня, чтобы помочь детям в выполнении домашних заданий, чтобы дома заниматься уже не приходилось», - сказал Фельс.
Также занимаются поиском опорных специалистов, чтобы предложить помощь и детям, имеющим особые образовательные потребности: «У нас уже сейчас много хороших примеров с детьми с русским домашним языком, которые после детского сада начали учиться в эстонской школе и хорошо там справляются».
Также, по словам Фельса, на сферу образования иноязычных детей нужно смотреть шире: «Сегодня мы в той ситуации, когда должны предлагать возможность обучения не только для детей с русским языком, но и для тех, у кого домашним языком является, например, украинский, литовский, латышский, английский или же какой-то другой. Поэтому необходимо предложить целестное решение вопроса образования для иноязычных детей». Мэр добавил, что такие же вопросы стоят и перед другими самоуправлениями.
«Мы должны сегодня думать о тех молодых людях, которые после завершения общего образования вступают в жизнь. Какие у них будут возможности, если они не владеют эстонским языком? Наша задача заключается в обеспечивании и иноязычной молодежи возможности выбора будущей профессии, что мы можем сделать через обучение эстонского языка и интеграцию», - сказал Энно Фельс.
Родители готовы пикетировать мэрию
Представитель попечительского совета Кейлаской основной школы Оксана Пост прокомментировала, что родители русскоязычных детей как раз и борются за то, чтобы первый класс в русской школе был открыт. По ее данным, на место в классе на данный момент претендуют 11 человек, шесть из которых являются жителями Кейла. «Городские власти врут, когда говорят, что родители будущих первоклассников отнеслись к переводу обучения на эстонский "с пониманием", на самом деле они категорически против». На будущей неделе родители намерены провести пикет у здания мэрии, чтобы еще раз обратить внимание на свой протест и несогласие.
Пост признала, что в кейлаской школе учится много детей из других самоуправлений, к которым с вопросом о финансировании обучения своих детей в Кейла родители не обращались. Дело в том, что в некоторых самоуправлениях действительно есть свои русскоязычные школы, в которых с радостью примут обучающихся в Кейла детей: «Однако, насколько нам известно, они не отказываются и платить, но не согласны на заявленную сумму, которая превышает установленный законом максимум».
Это уже вторая попытка властей Кейла закрыть русскую школу. В прошлый раз ее удалось отстоять, но была уволена директор Оксана Йыэ, которая активно выступала против планов самоуправления – своего работодателя.