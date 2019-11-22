Кейла будет переводить образование с русского на эстонский поэтапно

«Мы должны сегодня думать о тех молодых людях, которые после завершения общего образования вступают в жизнь. Какие у них будут возможности, если они не владеют эстонским языком? Наша задача заключается в обеспечивании и иноязычной молодежи возможности выбора будущей профессии, что мы можем сделать через обучение эстонского языка и интеграцию», - сказал Энно Фельс.

Родители готовы пикетировать мэрию

Представитель попечительского совета Кейлаской основной школы Оксана Пост прокомментировала, что родители русскоязычных детей как раз и борются за то, чтобы первый класс в русской школе был открыт. По ее данным, на место в классе на данный момент претендуют 11 человек, шесть из которых являются жителями Кейла. «Городские власти врут, когда говорят, что родители будущих первоклассников отнеслись к переводу обучения на эстонский "с пониманием", на самом деле они категорически против». На будущей неделе родители намерены провести пикет у здания мэрии, чтобы еще раз обратить внимание на свой протест и несогласие.

Пост признала, что в кейлаской школе учится много детей из других самоуправлений, к которым с вопросом о финансировании обучения своих детей в Кейла родители не обращались. Дело в том, что в некоторых самоуправлениях действительно есть свои русскоязычные школы, в которых с радостью примут обучающихся в Кейла детей: «Однако, насколько нам известно, они не отказываются и платить, но не согласны на заявленную сумму, которая превышает установленный законом максимум».

Это уже вторая попытка властей Кейла закрыть русскую школу. В прошлый раз ее удалось отстоять, но была уволена директор Оксана Йыэ, которая активно выступала против планов самоуправления – своего работодателя.