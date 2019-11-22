Bigbank: жителей Эстонии могут сделать счастливыми только чужие деньги

«Одним из секретов успеха Уоррена Баффета в том, что ему не нравилось продавать имущество, поскольку стоимость его растет быстрее, чем дешевеют деньги — таким образом со временем растет богатство, – объясняет Печтер. – «То, что большая часть кредитов сосредоточена в руках более богатых людей, – совершенно нормальное для Эстонии явление. Мы не так давно свободны, поэтому люди еще не успели в большом количестве накопить капитал».

По словам Печтер, люди просто съедают в прямом и переносном смысле имеющиеся у них деньги, и если не использовать дополнительное финансирование, то и деньгами взяться неоткуда.

«В действительности у богатых людей не так много денег, но у них большое количество различного имущества, как материальных, так и в виде финансовых инструментов, которые сегодня можно посмотреть только на экране. Те, кто хранит большие суммы на счетах, позволяя им просто лежать, теряют больше всего, поскольку инфляция пропорционально сжирает большУю их часть».

Печтер не советует начинающим брать кредит для совершения инвестиций. «Сегодня у большинства людей есть мечта стать финансово независимыми. Я призываю всех – и молодых, и пожилых – учиться инвестировать. Но должна раскрыть всем будущим бизнес-ангелам печальную тайну – с маленькими суммами разбогатеть все-таки нельзя. Дополнительный заработок, конечно будет, но настоящее богатство придет при инвестиции больших сумм».