Украина отменила бесплатные долгосрочные визы для граждан Эстонии

Этим же распоряжением Кабмин отменил распоряжение от 18 июля 2018 года об оформлении долгосрочных виз для въезда в Украину гражданам Эстонской Республики, согласно которому Министерство иностранных дел на условиях взаимности обеспечивало оформление долгосрочных виз по нулевой тарифной ставке консульского сбора.

Помимо этого, Кабмин поддержал введение безвизового режима с Маршалловыми островами.

Как сообщалось, в сентябре эстонское правительство приняло решение с 1 ноября этого года отказать гражданам Украины и Белоруссии в бесплатных долгосрочных визах. Эстонская сторона мотивировала свое решение тем, что 90 процентов граждан Украины и Белоруссии ходатайствует о получении долгосрочной визы, чтобы приехать для работы.