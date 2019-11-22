Галерея: смотри, как выглядит только что открытый самый дешевый спортзал в самом центре Таллинна

Дочерняя фирма сети спортзалов MyFitness Gym! открыла вчера в Старом городе модный двухэтажный спортзал, где можно заниматься спортом круглосуточно всего за 15 евро.
На улице Айа, в бывшем здании WW Passaaz, был открыт современный, с богатым выбором тренажеров, спортивный зал, который разместился на двух этажах, занимая около 1500 квадратных метров. Вход в круглосуточно открытый зал осуществляется с помощью мобильного приложения, вследствие чего не надо все время носить с собой членскую карточку,
"У жителей и работающих в самом центре Таллинна людей раньше отсутствовала возможность тренироваться по доступной цене, так что надеюсь, что новый зал Gym! поможет кому-то взять быка за рога и открыть, а может и заново открыть, дорогу к спортивному и здоровому образу жизни" - сказал директор Gym! Eesti Сийм Вилуметс.
Месячный абонемент в зал Gym! стоит 15 евро, а при уплате годового взноса 165 евро, стоимость тренировок выйдет еще дешевле. Кроме того, обладатель абонемента в таллиннские залы Gym! может посещать без дополнительной оплаты и другие залы этой сети. В Таллинне зал Gym! находится в Мустамяэ, научном городке Tehnopol, в следующем году сеть планирует расшириться и в научный городок "Юлемисте".