Молодой человек из Эстонии выиграл в лотерею 120 000 евро: теперь он сможет съехать от родителей

В ходе розыгрыша Eurojackpot, который состоялся 1 ноября, в Эстонию отправился выигрыш призового уровня 5+0 в размере 120 742,40 евро. Победителем стал молодой мужчина из Ляэне-Вирумаа, который купил в интернете билет по системе «пликс-плакс».
Во время оформления выигрыша молодой человек рассказал Eesti Loto, что в настоящий момент живет с родителями, но планирует взять кредит на покупку собственного жилья. Теперь счастливчик может сделать это и без обременения себя финансовыми обязательствами перед банком, чему, по словам, молодого человека, очень рады его родители.
По словам победителя, в лотерею он играет еженедельно уже два года и последний год стал для него особенно удачным, поскольку было много небольших выигрышей. Помимо Eurojackpot, молодой мужчина играет также в Vikinglotto и Bingo.