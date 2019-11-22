Пт, 22.11.2019
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  • Молодой человек из Эстонии выиграл в лотерею 120 000 евро: теперь он сможет съехать от родителей

Молодой человек из Эстонии выиграл в лотерею 120 000 евро: теперь он сможет съехать от родителей

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

В ходе розыгрыша Eurojackpot, который состоялся 1 ноября, в Эстонию отправился выигрыш призового уровня 5+0 в размере 120 742,40 евро. Победителем стал молодой мужчина из Ляэне-Вирумаа, который купил в интернете билет по системе «пликс-плакс».

Во время оформления выигрыша молодой человек рассказал Eesti Loto, что в настоящий момент живет с родителями, но планирует взять кредит на покупку собственного жилья. Теперь счастливчик может сделать это и без обременения себя финансовыми обязательствами перед банком, чему, по словам, молодого человека, очень рады его родители.

По словам победителя, в лотерею он играет еженедельно уже два года и последний год стал для него особенно удачным, поскольку было много небольших выигрышей. Помимо Eurojackpot, молодой мужчина играет также в Vikinglotto и Bingo.

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