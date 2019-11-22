Молодой человек из Эстонии выиграл в лотерею 120 000 евро: теперь он сможет съехать от родителей

Во время оформления выигрыша молодой человек рассказал Eesti Loto, что в настоящий момент живет с родителями, но планирует взять кредит на покупку собственного жилья. Теперь счастливчик может сделать это и без обременения себя финансовыми обязательствами перед банком, чему, по словам, молодого человека, очень рады его родители.