Косторная победила в короткой программе на Гран-при Японии, Загитова показала худший результат за два года

В последний раз Загитова набирала меньше только на Гран-при Франции-2017 – тогда она получила 62,46 балла. Но в 2017-м программы оценивались еще по старой системе, когда оценка за уровень исполнения элементов (GOE) варьировалась от -3 до +3, а не от -5 до +5, как сейчас.