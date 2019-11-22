Пт, 22.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Косторная победила в короткой программе на Гран-при Японии, Загитова показала худший результат за два года

Косторная победила в короткой программе на Гран-при Японии, Загитова показала худший результат за два года

Алена Косторная

ФОТО: Alexei Danichev/Sputnik

Сегодня в Саппоро стартовал шестой этап Гран-при NHK Trophy. Женщины показали короткие программы. С мировым рекордом лидирует россиянка Алена Косторная, передает Sports.ru.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала худший результат в короткой программе за два года.

За прокат на Гран-при Японии спортсменка получила 66,84 балла и заняла четвертое место.

В последний раз Загитова набирала меньше только на Гран-при Франции-2017 – тогда она получила 62,46 балла. Но в 2017-м программы оценивались еще по старой системе, когда оценка за уровень исполнения элементов (GOE) варьировалась от -3 до +3, а не от -5 до +5, как сейчас.

По новой судейской системе прокат короткой программы на Гран-при Японии – антирекорд для Загитовой.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

NHK Trophy

Саппоро, Япония

Женщины

Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) – 85,04 (мировой рекорд)

2. Рика Кихира (Япония) – 79,89

3. Карен Чен (США) – 67,21

4. Алина Загитова (Россия) – 66,84

5. Мако Ямашита (Япония) – 65,70

6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 65,28

7. Софья Самодурова (Россия) – 63,85

8. Юхана Йокои (Япония) – 62,67

9. Старр Эндрюс (США) – 58,92

10. Кайлани Крейн (Австралия) – 55,82

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ