Косторная победила в короткой программе на Гран-при Японии, Загитова показала худший результат за два года

Сегодня в Саппоро стартовал шестой этап Гран-при NHK Trophy. Женщины показали короткие программы. С мировым рекордом лидирует россиянка Алена Косторная, передает Sports.ru.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала худший результат в короткой программе за два года.
За прокат на Гран-при Японии спортсменка получила 66,84 балла и заняла четвертое место.
В последний раз Загитова набирала меньше только на Гран-при Франции-2017 – тогда она получила 62,46 балла. Но в 2017-м программы оценивались еще по старой системе, когда оценка за уровень исполнения элементов (GOE) варьировалась от -3 до +3, а не от -5 до +5, как сейчас.
По новой судейской системе прокат короткой программы на Гран-при Японии – антирекорд для Загитовой.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
NHK Trophy
Саппоро, Япония
Женщины
Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) – 85,04 (мировой рекорд)
2. Рика Кихира (Япония) – 79,89
3. Карен Чен (США) – 67,21
4. Алина Загитова (Россия) – 66,84
5. Мако Ямашита (Япония) – 65,70
6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 65,28
7. Софья Самодурова (Россия) – 63,85
8. Юхана Йокои (Япония) – 62,67
9. Старр Эндрюс (США) – 58,92
10. Кайлани Крейн (Австралия) – 55,82