Что делать, если электричество в Нарве пропадет на неделю? Председатели КТ прошли необычное обучение

В Нарве около 30 председателей квартирных товариществ и членов правления КТ прошли однодневное обучение поведению в чрезвычайных ситуациях. Преподавателями выступили полицейские, спасатели и медики, которые настоятельно советовали держать дома запасы воды, еды и лекарств на семь дней. То, что такие запасы могут пригодиться, наглядно показал шторм, который месяц назад обесточил юг Эстонии на несколько дней. Хотя чаще участники обучения вспоминали блэкаут, случившийся в мае в Нарве.
Бабушки не пропадут
Начальник нарвской спасательной команды Денис Душкин рассказал, что жители Северо-Востока часто считают, что чрезвычайная ситуация может сложиться в результате каких-то крупных событий, например войны. И готовиться к ней, в общем-то, бессмысленно. Но в реальности, ЧС обычно возникает из-за техногенных аварий или разгула стихии. При этом даже трехчасовое отключение электричества в мае для многих жителей Ида-Вирумаа стало проблемой.
По словам члена уездной и нарвской кризисной комиссий Урмаса Токмана, то отключение электричества формально даже не считалось чрезвычайной ситуацией. В Нарве существует кризисная комиссия под руководством мэра, которая по закону должна брать урегулирование ситуации на себя только в трех случаях: в городе нет тепла больше восьми часов, водопровод не работает больше 10 часов или улицы непроходимы из-за снега.
В остальных случаях поставщики жизненно-важных услуг должны решать проблему своими силами, либо с помощью экстренных служб.
Денис Душкин рассказал, что законодательство перечисляет 14 жизненно-важных услуг. К ним относится не только подача электричества, воды и тепла, но и не совсем очевидные, например, возможность снять наличные деньги. Без этих услуг человек в современном городе становится всё более беззащитен.
“В городах у нас всё есть на расстоянии вытянутой руки, а если нет, то стоит нажать пару кнопок - и это привезут, - сказал Денис Душкин. - Если рядом магазин, в котором я могу всё купить, зачем делать какие-то запасы? Так рассуждает молодое поколение. Только у бабушек, которые родились в послевоенное время осталась привычка делать запасы. Вот если что-то случится, такие бабушки не пропадут”.
Спасатели советуют держать дома консервы, галеты, печенье и другие продукты, которые не требуют приготовления, а также запас воды на неделю - 21 литр на каждого члена семьи, плюс дополнительную воду для домашних питомцев. У участников обучения этот совет вызвал самый большой скепсис - как в обычной квартире хранить такие огромные запасы воды?
Что будет с городом без электричества?
Организаторы обучения обсудили с председателями КТ гипотетическую ситуацию: что будет с городом, если электричество, связь, питьевая вода и отопление пропадут на неделю, и как жителям многоквартирных домов нужно будет вести себя в такой ситуации?
Начальник силламяэской спасательной команды Илья Андреев рассказал, что вышки мобильной связи снабжены аккумуляторами. В случае масштабного отключения электричества они должны проработать еще два часа. Потом связи не будет.
По словам нарвского спасателя Дениса Душкина, основная работа, которой его команда занималась во время майского трехчасового отключения электричества - это спасение людей из лифтов. Этим были заняты все нарвские спасатели и пришлось даже вызывать подкрепление из Ийзаку. Галина Журикова из нарвской скорой помощи рассказала, что на них в тот день тоже обрушился шквал вызовов, но, по большей части, люди просто перенервничали. Отсюда спасатель и медик делают вывод, что при чрезвычайной ситуации все экстренные службы будут заняты, и лучше рассчитывать прежде всего на себя.
Без электричества не могут работать банкоматы и кассы во многих магазинах, то есть купить продукты даже за наличные будет сложно.
Отключение отопления и водоснабжения гораздо менее вероятны, чем перебои с электроэнергией и связью. Балтийская электростанция продолжит подавать в Нарву тепло, даже если в самом городе электричества не будет. У Narva Vesi есть резервный генератор и запас уже очищенной воды на 10 часов.
По словам Урмаса Токмана, даже при отключении электричества в газопроводах останется газ под давлением, и можно будет пользоваться газовой плитой. Это позволит не только согреть еду, но и прокипятить неподходящую для питья воду.
Что делать жителям квартир?
Спасатели и полицейские расспрашивали председателей КТ, как лично они поступили бы, если бы их дома остались без электричества, воды и отопления.
Проблему с водой многие решили бы не созданием запасов в квартире, а поездкой к роднику или к колодцу на даче. Дачи и частные дома также можно отапливать своими силами, а вот греться в квартирах гораздо сложнее.
Спасатели советуют установить на смартфон приложение Ole valmis, которое работает и без интернета. В нем, в том числе на русском языке, есть советы по поведению в чрезвычайных ситуациях и список телефонных номеров, которые могут понадобиться.
Вообще, выяснилось, что самой большой проблемой при чрезвычайной ситуации стала бы коммуникация между жителями и экстренными службами. В первую очередь при ЧС жителям нужно было бы понять, что произошло, и успокоиться. Но многие люди не знают, где получить информацию, особенно если нет связи. У полиции, в свою очередь, есть список контактов председателей КТ, но он очень неполный.
Полицейские и спасатели советуют при ЧС слушать Радио-4 на русском языке или Vikerraadio на эстонском (если батарейки сели, радио можно слушать в машине и в ней же заряжать смартфон). Также они предположили, что могли бы использовать для оповещения полицейские машины с громкоговорителями.
Но большие надежды представители экстренных служб возлагают на квартирные товарищества. Ведь что люди в первую очередь делают, например, при отключении света? Выходят в подъезд и выясняют у соседей, что случилось. Хорошо, если в подъезде будет хотя бы один человек, который знает, что произошло, и что надо делать.
“Нужно общаться с соседями, нужно знать своих соседей. Знать, кто из них врач, кто полицейский, кто спасатель”, - говорит Илья Андреев.