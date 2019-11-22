Что делать, если электричество в Нарве пропадет на неделю? Председатели КТ прошли необычное обучение

Бабушки не пропадут

Начальник нарвской спасательной команды Денис Душкин рассказал, что жители Северо-Востока часто считают, что чрезвычайная ситуация может сложиться в результате каких-то крупных событий, например войны. И готовиться к ней, в общем-то, бессмысленно. Но в реальности, ЧС обычно возникает из-за техногенных аварий или разгула стихии. При этом даже трехчасовое отключение электричества в мае для многих жителей Ида-Вирумаа стало проблемой.

По словам члена уездной и нарвской кризисной комиссий Урмаса Токмана, то отключение электричества формально даже не считалось чрезвычайной ситуацией. В Нарве существует кризисная комиссия под руководством мэра, которая по закону должна брать урегулирование ситуации на себя только в трех случаях: в городе нет тепла больше восьми часов, водопровод не работает больше 10 часов или улицы непроходимы из-за снега.

В остальных случаях поставщики жизненно-важных услуг должны решать проблему своими силами, либо с помощью экстренных служб.

Денис Душкин рассказал, что законодательство перечисляет 14 жизненно-важных услуг. К ним относится не только подача электричества, воды и тепла, но и не совсем очевидные, например, возможность снять наличные деньги. Без этих услуг человек в современном городе становится всё более беззащитен.

“В городах у нас всё есть на расстоянии вытянутой руки, а если нет, то стоит нажать пару кнопок - и это привезут, - сказал Денис Душкин. - Если рядом магазин, в котором я могу всё купить, зачем делать какие-то запасы? Так рассуждает молодое поколение. Только у бабушек, которые родились в послевоенное время осталась привычка делать запасы. Вот если что-то случится, такие бабушки не пропадут”.

Спасатели советуют держать дома консервы, галеты, печенье и другие продукты, которые не требуют приготовления, а также запас воды на неделю - 21 литр на каждого члена семьи, плюс дополнительную воду для домашних питомцев. У участников обучения этот совет вызвал самый большой скепсис - как в обычной квартире хранить такие огромные запасы воды?

Что будет с городом без электричества?

Организаторы обучения обсудили с председателями КТ гипотетическую ситуацию: что будет с городом, если электричество, связь, питьевая вода и отопление пропадут на неделю, и как жителям многоквартирных домов нужно будет вести себя в такой ситуации?

Начальник силламяэской спасательной команды Илья Андреев рассказал, что вышки мобильной связи снабжены аккумуляторами. В случае масштабного отключения электричества они должны проработать еще два часа. Потом связи не будет.