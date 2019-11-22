Старейшей русской школе Эстонии исполнилось 230 лет

В 1789 году в Таллинне была открыта первая школа с русским языком обучения, которая являлась предшественницей нынешней Таллиннской Тынисмяэской реальной школы. Таким образом у русскоязычных детей впервые появилась возможность бесплатно получить образование на родном языке.

"Неизвестно, было ли до этого в Таллинне и во всей Эстонии школьное образование на русском языке. Однако архивные данные подтверждают, что в 1789 году была открыта школа с двумя классами, которую через несколько десятков лет объединили с другой русской школой. Новая школа появилась в 1872 году и начала работу в Старом городе по адресу Пикк, 69. Сначала в школе было три класса, 69 учеников и пять учителей. Школа находилась в здании на улице Пикк до 1934 года. В ближайшее время мы планируем отметить это историческое здание инфо-табличкой”, - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В 1889 году по случаю 100-летия со дня основания школы она была переименована в Городскую школу имени императрицы Екатерины II. 20 ноября 1917 года решением городской управы учебному заведению был присвоен порядковый номер 19. Количество учеников достигло 369-ти и школа работала в две смены. В 1934 году школа была переселена на улицу Кару к еврейской школе. В 1941 году школа вновь вернулась на улицу Пикк. После войны она находилась в помещениях разных зданий. С 1960 года школа размещается в здании на пересечении Пярнуского шоссе и улицы Суур-Америка.

Директор школы Нина Сытник высоко ценит дружелюбную атмосферу в школе. “Я горжусь нашей школой - ее учениками, учителями и всеми, кто связан со школой. Всего нас почти тысяча - 845 учеников,74 учителя и еще почти два десятка работников. Благодаря им в нашем доме царит дружелюбная атмосфера, которая позволяет чувствовать себя хорошо и идти в ногу со временем”, - сказала директор.