В Нарве собираются восстановить Дом Петра I за три миллиона евро

Дом, в котором неоднократно останавливался первый российский император после завоевания приграничного города - одно из двух зданий, в отношении которых общая планировка Нарвы допускает полное восстановление, сообщает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

Оно было разрушено в ходе военных действий в 1944 году и окончательно демонтировано в 1959 году, однако документация на здание сохранилась, а участок по-прежнему принадлежит городу. Вопросом его восстановления занимается рабочая группа при Нарвской горуправе во главе с историком Эльдаром Эфендиевым, по словам которого, в восстановленном здании можно одновременно разместить музей и археологический центр.