Сдохни, тварь!

Сограждане, вы уверены, что все эти люди здоровы и через какое-то время не станут объектами чудес, которые придется творить субъектам, являющимся точно такими же заложниками системы здравоохранения? А если для чуда будет слишком поздно?

Мы здравоохренели?

А еще бывает, что и лапы, и хвост, и шерсть дают сбой одновременно.

«На меня все это навалилось, анализы были неважные, получила направления к нескольким врачам, в том числе и к специалисту в области А. Я удивилась: единственное, что меня не тревожило, это область А. Спросила семейного, зачем. „Потому что к ним обычно не попасть, – ответил он. – И вдруг – свободные номерки! Проверьтесь на всякий случай, потом, может, и не доведется“.

И да, это был единственный врач, к которому я попала сразу, а по остальным каталась еще четыре месяца в разные концы города, в процессе получив направления еще к двум специалистам. И каждый меня спрашивал: а вы у такого-то уже были? Нет, говорю, только через три недели попаду. А у другого? Нет, к нему еще даже не записалась. Всем хотелось увидеть общую картину, но когда она вроде бы сложилась, где-то заглючил компьютер, где-то зависла система, потом опять пришлось сдавать анализы… Спасибо, что на работе отнеслись к моим постоянным отлучкам с пониманием.

Неужели в таких случаях нельзя хотя бы дня на три класть на обследование, как это делали раньше? Сейчас у меня опять начинаются разные проявления не пойми чего – возраст, что поделаешь. Но еще раз я такого марафона не выдержу: пусть все идет, как идет».

А еще бывает, что организация внутри системы сводит усилия врачей к нулю. Напрочь.

«Простыл: температура, жуткий кашель. С подозрением на воспаление легких отправили на рентген. Дали больничный, через неделю опять к врачу. Прихожу и узнаю, что мне снова надо пройти рентген: не могут снимок найти. Сделали рентген еще раз, но потеряли рентгенолога: на звонки не отвечает. В итоге нашли, и при третьем посещении врача я узнал, что воспаления нет. Да и кашель прошел.

При выходе из поликлиники на радостях подвернул ногу и поехал в EMO. А там надо ждать в фойе, двери которого распахиваются прямо на улицу, откуда тянет жутким холодом. Двери закрыты – жарко, но они же все время открываются. Пока мог, сидел в куртке, потом снял. Постоянно кто-то входил и выходил, поэтому по ожидающим то пот тек, то злой ветер гулял. Помощь в плане ноги мне оказали. Вот только с таким трудом изведенный кашель вернулся с прежней силой: видимо, на горизонте брезжит очередной рентген».