Таллинн приглашает выбрать лучших спортсменов и команду года

Все горожане могут поучаствовать в выборе лучшего спортсмена и лучшей спортивной команды Таллинна 2019 года. Проголосовать можно в трех категориях: лучшая спортсменка, лучший спортсмен и лучшая команда. Голосование продлится до 10 часов 3 декабря, сообщает пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что выбор лучших спортсменов – это традиция, которой в этом году исполняется 25 лет. «Город хочет поблагодарить наших замечательных спортсменов, достижения которых – лучший пример для молодежи. Поэтому мы по традиции призываем всех горожан проголосовать за любимых атлетов и команду, - сказал Белобровцев. – Завершающийся год был для наших спортсменов особенно удачным, поэтому поклонники спорта смогли испытать захватывающие эмоции. Мы смогли поболеть за наших спортсменов и дома, и на расстоянии, благодарим их за это!».
Спортивные союзы выдвинули кандидатуры спортсменок, в их числе теннисистка Анетт Контавейт, борец Эпп Мяэ, фристайлер Келли Сильдару, баскетболист 3*3 Анника Кёстер и ориентировщица Пийбе Таммемяэ. Мужчин представляют борец Хейки Наби, десятиборец Янек Ыйглане, бадминтонист Рауль Муст, ориентировщик Тиммо Таммемяэ, каратист Павел Артамонов и тхэквондист Владислав Жаров. Среди спортивных команд выбрать можно между баскетбольной командой BC Kalev/ Cramo, футбольной командой FC Flora, команды по флорболу TalTech, женской футбольной командой FC Flora и баскетбольной командой Таллиннского университета.
Результаты интернет-голосования будут переданы в Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта, где будет принято окончательное решение. Выбор кандидатов произведен на основании спортивных достижений, представления Таллинна и Эстонии на международной арене, а также на основании активности в местной спортивной жизни, продвижении спортивного образа жизни и т.д. Также спортсмен должен быть жителем Таллинна и тренировки должны проходить в Таллинне.
Голосование проходит на странице www.tallinn.ee/sport.
Таллинн наградит спортсменов, спортивные команды, юниоров и олимпийских ветеранов на торжественном приеме 11 декабря 2019 года в спортивном холле «Калев».