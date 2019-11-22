Таллинн приглашает выбрать лучших спортсменов и команду года

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что выбор лучших спортсменов – это традиция, которой в этом году исполняется 25 лет. «Город хочет поблагодарить наших замечательных спортсменов, достижения которых – лучший пример для молодежи. Поэтому мы по традиции призываем всех горожан проголосовать за любимых атлетов и команду, - сказал Белобровцев. – Завершающийся год был для наших спортсменов особенно удачным, поэтому поклонники спорта смогли испытать захватывающие эмоции. Мы смогли поболеть за наших спортсменов и дома, и на расстоянии, благодарим их за это!».

Спортивные союзы выдвинули кандидатуры спортсменок, в их числе теннисистка Анетт Контавейт, борец Эпп Мяэ, фристайлер Келли Сильдару, баскетболист 3*3 Анника Кёстер и ориентировщица Пийбе Таммемяэ. Мужчин представляют борец Хейки Наби, десятиборец Янек Ыйглане, бадминтонист Рауль Муст, ориентировщик Тиммо Таммемяэ, каратист Павел Артамонов и тхэквондист Владислав Жаров. Среди спортивных команд выбрать можно между баскетбольной командой BC Kalev/ Cramo, футбольной командой FC Flora, команды по флорболу TalTech, женской футбольной командой FC Flora и баскетбольной командой Таллиннского университета.

Результаты интернет-голосования будут переданы в Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта, где будет принято окончательное решение. Выбор кандидатов произведен на основании спортивных достижений, представления Таллинна и Эстонии на международной арене, а также на основании активности в местной спортивной жизни, продвижении спортивного образа жизни и т.д. Также спортсмен должен быть жителем Таллинна и тренировки должны проходить в Таллинне.

Голосование проходит на странице www.tallinn.ee/sport.