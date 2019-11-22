В Таллинне появится 40-метровый дракон

Массивными скульптурами можно будет любоваться каждые выходные с 6 декабря до конца января. Посетившее уже более 50 стран мира магическое шоу вдохновлено природой – здесь представлены сделанные из шелка животные и растения. Среди прочих в ближайшие дни на Певческом поле появится и скульптура дракона – высотой 3,5 метра и длинной 40 метров.

По словам организатора фестиваля Яануса Егорова, азиатский фестиваль фонарей – это праздник для всех: «В темное время года свет придает людям энергию и дарит хорошее настроение – прийти стоит уже поэтому. Помимо световых скульптур на фестивале будут присутствовать китайские мастера и актеры, которые проведут различные мастер-классы и покажут представления. Здесь также появится фуд-корт с восточной кухней и будет открыта рождественская ярмарка. Занятие себе по душе найдут посетители всех возрастов».

Подготовка к фестивалю. ФОТО: Agenda PR

Корни китайского фестиваля фонарей уходят на 2000 лет назад, в эпоху династии Хань. Со временем из фонарей стали делать красочные объекты с интересными узорами, и такие фестивали обрели популярность и в других странах. В Китае фонари являются символом надежды, а сам фестиваль фонарей традиционно ассоциируется с празднованием китайского нового года.