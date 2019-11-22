СМИ сообщили о ядерном взрыве на китайской подлодке в Южно-Китайском море и высоком уровне радиации

Утверждается, что взрыв произошел на глубине 50 м и его мощность составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. При этом издание указывает, что на карте глобальной сети мониторинга окружающей среды uRADMonitor якобы регистрируются "значительные" показания радиации. Другие СМИ отмечают, что через некоторое время после взрыва резкий всплеск радиационного фона был зафиксирован в Тайване, Китае и Вьетнаме.

Согласно данным источника, в Южно-Китайском море несут боевое дежурство подводные лодки США, поэтому есть вероятность, что в результате взрыва могла получить повреждения одна из них. Официального подтверждения этой информации нет.

Роспотребнадзор усилил мониторинг за радиационной обстановкой на Дальнем Востоке из-за повышения фона в Южно-Китайском море "в связи с радиационным инцидентом", сообщила пресс-служба ведомства. Пока угрозы для россиян служба не видит, но о каком "инциденте" идет речь, не уточняется, передает "Интерфакс".

В то же время некоторые эксперты полагают, что эта новость является фейком: по их словам, ядерный взрыв мощностью 10-20 килотонн вызвал бы цунами высотой до 30 метров, и подобная информация бы мгновенно бы появилась в ведущих мировых СМИ, которые молчат об этом инциденте. Кроме того, ни в одном крупном СМИ нет никаких данных об изменении радиационного фона в районе предполагаемого взрыва, а сам он явно не остался бы незамеченным, учитывая, что через Южно-Китайское море проходит множество маршрутов грузоперевозок.

Отметим, что сообщение об инциденте появилось на фоне роста напряженности в Южно-Китайском море. Китай сделал строгое представление и выразил протест американской стороне в связи с проходом кораблей ВМС США в районе спорных островов в этом море. Об этом в пятницу на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"20 ноября корабль прибрежной морской зоны ВМС США Gabrielle Giffords ("Габриэль Гиффордс") без получения соответствующего разрешения правительства Китая вошел в воды китайских островов Наньша (архипелаг Спратли). 21 ноября американский эсминец Wayne Meyer ("Уэйн Майер") вошел в территориальные воды китайских островов Сиша (Парасельские острова)", - сообщил он, отметив, что китайские военные идентифицировали американские корабли, направили им предупреждения и проследили за ними.

Действия США "серьезно подрывают суверенитет Китая, его интересы в сфере безопасности, а также наносят вред миру и стабильности в Южно-Китайском море", сказал дипломат. "Мы осуждаем это, сделали строгое представление американской стороне и выразили ей свой протест", - добавил он.

Как подчеркнул дипломат, Китай уважает права всех стран на свободу навигации и полетов в Южно-Китайском море, предписанные международным правом. "Однако мы твердо выступаем против того, чтобы любая страна под предлогом свободы навигации и полетов совершала действия, которые будут нарушать суверенитет КНР и вредить его безопасности", - отметил он.

Пекин призвал США "прекратить такие провокационные действия, а также попытки идти против тенденций времени для того, чтобы подорвать мир и стабильность в регионе". "Будем принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности и суверенитета и поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море", - заверил китайский дипломат.

В четверг представитель 7-го флота ВМС США, базирующегося в Японии, Ринн Моммсен заявила, что США на этой неделе провели в Южно-Китайском море очередную операцию "по обеспечению свободы судоходства", в рамках которой несколько кораблей американских ВМС прошли в непосредственной близости от ряда спорных островных территорий, передает ТАСС.