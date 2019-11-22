Так опасно есть рыбу или нет? Департамент уже месяц не брал пробы на листерию

23 октября Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) взял на фабрике M.V.Wool в Харку позитивную пробу на листерию, но с тех пор не брал повторные пробы, как того требуют в случае позитивной находки нормы пищевой гигиены. Предприятие сообщило, что после 23 октября департамент не взял на фабрике в Харку вообще ни одной пробы, сообщил представитель фирмы BNS в пятницу.

«Приоритетом Ветеринарно-пищевого департамента является безопасность продуктов питания. Повторные пробы взяты не были – тем самым департамент подтверждает безопасность продукции. С апреля 2019 года в ходе контрольных замеров на M.V.Wool не было выявлено ни одного результата, превышающего предельную норму в 100 единиц (Lm (КОЕ/г)), а единичные находки были ниже 10 единиц. В итоге возникает вопрос, действительно ли целью департамента является пищевая безопасность, или речь идет о серьезном вмешательстве в хозяйственную деятельность предприятия», - сказал председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

В этом году в Эстонии было отмечено 15 случаев заболевания листериозом, но вызванных генотипом, найденным на фабрике M.V.Wool, среди них не выявлено. Ветеринарно-пищевой департамент также подтвердил в СМИ, что поступающая потребителям продукция безопасна, и в Эстонии в этом году не было ни одного случая заболевая штаммом ST1247, связанным с M.V.Wool.

«Взятые на M.V.Wool непосредственно после масштабной стерилизации пробы не показали наличия бактерии листерия. В пробах, взятых два дня спустя, присутствовала бактерия из закупленной свежей рыбы, что подтвердили Департамент здравоохранения и Ветеринарно-пищевой департамент. В течение месяца департамент не взял на фабрике M.V.Wool ни одной дополнительной пробы на листерию. Последние взятые 23 октября пробы еще не секвенированы и до сих пор нет сведений, о каком именно штамме бактерии идет речь», - добавил Ветевоол.

На круглом столе, состоявшемся 29 октября в Министерстве по делам сельской жизни, Департамент здравоохранения и Ветеринарно-пищевой департамент подтвердили, что поскольку в 2019 году в Эстонии не было зарегистрировано ни одного случая листериоза, вызванного бактерией ST1247, можно сделать вывод об адекватности принятых M.V.Wool мер. Таким образом, сегодня не существует реальной угрозы здоровью и жизни людей со стороны штамма ST1247.