Картина дня: торговля очередями на экзамене по вождению и мошенничество с платежами

Владелец Postimees признан самым влиятельным человеком Эстонии

Издания Ekspress Meedia назвали самым влиятельным человеком 2019 года владельца конкурирующего медиаконцерна Postimees и других крупных предприятий Маргуса Линнамяэ. Читать далее...

Март Ярвик не планирует уходить в отставку

Министр сельской жизни Март Ярвик сказал «Актуальной камере» после ознакомления с отчетом государственной канцелярии, что не сделал ничего плохого и не видит причин для отставки. «Я мельком посмотрел этот отчет. Я не нашел, по крайней мере, при беглом чтении ни одного слова „солгал“», - заявил он. Читать далее... Мартин Хельме в свою очередь сказал, что EKRE по-прежнему поддерживает Марта Ярвика и не советует ему как-то реагировать на заключение госканцелярии.

В длинных очередях на экзамен по вождению процветает сомнительный бизнес

То, что очереди на экзамен по вождению в бюро обслуживания центра автомобильной регистрации очень длинные, ни для кого не секрет. Из-за этого возникла ситуация, когда за экзаменационное время готовы выложить крупные суммы, даже до тысячи евро. Читать далее...

Новый перекресток стал ловушкой для водителей

На перекрестке шоссе Пийбе и шоссе Йыгева-Муствеэ в Йыгева готов новый перекресток с круговым движением. После открытия на перекрестке, призванном сделать движение более безопасным, каждую неделю происходит несколько аварий и, по словам представителя Департамента шоссейных дорог, будут предприняты еще шаги для обеспечения безопасности. Читать далее...

Хитрая схема может вывести сотни тысяч евро с вашего счета

Наряду с инвестиционным мошенничеством банки Эстонии отмечают растущее число случаев мошенничества с платежами. У мошенников появляется все больше схем для облапошивания людей. Читать далее...

Подкаст: «Как же бесит!» депрессия. И при чем тут «Синий кит»?

Мы сначала выталкиваем людей из общества, а потом удивляемся, почему они уходят. Слушайте подкаст главреда Rus.Potimees Олеси Лагашиной и репортера Екатерины Павловой здесь.

Не время быть нацистом: «Тайная жизнь» и «Кролик Джоджо»

«Среди множества кинолент фестиваля „Темные ночи“ этого года выделяются два очень разных фильма, снятых очень разными режиссерами, но на одну и ту же тему – как не пустить в себя нацизм», - пишет Николай Караев, с рецензией которого можно ознакомиться здесь.

Сдохни, тварь!

«Врачи у нас, в основном, хорошие. Есть отличные. Есть превосходные. Есть такие, которые творят настоящие чудеса. И, боюсь, число последних будет неуклонно расти – не вопреки, а именно благодаря нашей медицинской системе. Это же сколько свободного времени, сил, настойчивости, сознательности – а главное, здоровья – надо иметь человеку, чтобы оказаться у нужного врача в состоянии, когда его можно вылечить без применения чудес!» - пишет журналист Rus.Postimees Марианна Тарасенко, мнение которой можно прочитать здесь.

Какой будет зима? Специалисты прогнозируют