Картина дня: военные повестки для личных авто, торговля очередями на экзамене по вождению и эстонский убийца в Германии

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями пятницы.
Ваш автомобиль в списке: кому из жителей Эстонии на самом деле грозит повестка от военных?
Владелец записанного на фирму внедорожника, получивший от Департамента оборонных ресурсов письмо о том, что его автомобиль рассматривается как кандидат на принудительную повинность в случае военного кризиса, опасается, что cтал жертвой неравного отношения со стороны государства. Читать далее...
Полицейские, бросившие раздетого мужчину в лесу, получили условное наказание
Сегодня Вируской окружной суд приговорил к условному тюремному заключению двух полицейских, которые два года назад вывезли молодого человека из Йыхви в лес, брызнули ему в лицо перечным газом и уехали. Читать далее...
Лучшая сотрудница Rimi в Эстонии: я научилась игнорировать оскорбления пьяных людей
В Rimi в 13-й раз подряд провели конкурс на звание лучшего сотрудника магазинов. В этот раз соревнование, которое длилось несколько месяцев, выиграла 26-летняя Кейди Аламаа из гипермаркета Rimi в Мустамяэ. Кейди получила в награду ваучер на путешествие суммой в 1000 евро. Читать далее...
Судоходные компании готовятся к забастовке: паромы Viking Line и Tallink останутся в портах
Судоходные компании Viking Line, Tallink Silja и Eckerö Line готовятся к забастовке солидарности, которая может начаться в понедельник. По оценке Viking Line, возможная забастовка повлияет на планы нескольких тысяч пассажиров, и нанесет компаниям крупные убытки. Читать далее...
Мимо Эстонии идет судно с радиоактивным грузом, экоактивисты бьют тревогу
Судно с грузом радиоактивных отходов из Германии в ближайшие 72 часа пройдет по морю мимо Эстонии и достигнет Санкт-Петербурга на следующей неделе. Читать далее...
Из-за ужесточения требований к CO2 подорожают многие марки автомобилей, но не все
По словам автомобильных дилеров, ужесточение экологических требований в ближайшие годы приведет к росту цен на автомобили и исчезновению с рынка ряда моделей с более мощными двигателями, однако автомобилестроительные компании, которые годами инвестировали в снижение выбросов, окажутся в более выигрышном положении. Читать далее...
Эстонец, убивший охранника магазина, проведет остаток жизни в немецкой тюрьме
В среду немецкая полиция во время рутинной проверки задержала эстонца, который 19 лет назад застрелил охранника магазина. Мужчина, приговоренный к пожизненному заключению за убийство, был освобожден из тюрьмы девять лет назад при условии, что он никогда не вернется в Германию. Читать далее..
Cкрывавшаяся от правосудия чемпионка по тайскому боксу вернулась в Эстонию, теперь ее ждет тюрьма
Пярнуский уездный суд взял под стражу молодую женщину, занимающуюся на профессиональном уровне тайским боксом, и назначил ей к исполнению наказание, вынесенное два года назад. Читать далее...
В Таллинне опасно передвигаться на оперативном транспорте
Заметить оперативный транспорт зачастую бывает сложно, поэтому передвигающиеся на большой скорости автомобили подвержены риску попасть в ДТП. Видео, опубликованное порталом Geenius, демонстрирует, что во многих случаях ДТП можно было избежать. Читать далее...
Пропавших в Тарту детей полиция нашла на другом конце страны
Полиция сообщила, что установила местонахождение брата и сестры, 10-летнего Хейро и 12-летней Марии-Элийзе, которые самовольно ушли из своего дома в Тарту. Читать далее...
Владелец Postimees признан самым влиятельным человеком Эстонии
Издания Ekspress Meedia назвали самым влиятельным человеком 2019 года владельца конкурирующего медиаконцерна Postimees и других крупных предприятий Маргуса Линнамяэ. Читать далее...
Март Ярвик не планирует уходить в отставку
Министр сельской жизни Март Ярвик сказал «Актуальной камере» после ознакомления с отчетом государственной канцелярии, что не сделал ничего плохого и не видит причин для отставки. «Я мельком посмотрел этот отчет. Я не нашел, по крайней мере, при беглом чтении ни одного слова „солгал“», - заявил он. Читать далее... Мартин Хельме в свою очередь сказал, что EKRE по-прежнему поддерживает Марта Ярвика и не советует ему как-то реагировать на заключение госканцелярии.
В длинных очередях на экзамен по вождению процветает сомнительный бизнес
То, что очереди на экзамен по вождению в бюро обслуживания центра автомобильной регистрации очень длинные, ни для кого не секрет. Из-за этого возникла ситуация, когда за экзаменационное время готовы выложить крупные суммы, даже до тысячи евро. Читать далее...
Новый перекресток стал ловушкой для водителей
На перекрестке шоссе Пийбе и шоссе Йыгева-Муствеэ в Йыгева готов новый перекресток с круговым движением. После открытия на перекрестке, призванном сделать движение более безопасным, каждую неделю происходит несколько аварий и, по словам представителя Департамента шоссейных дорог, будут предприняты еще шаги для обеспечения безопасности. Читать далее...
Хитрая схема может вывести сотни тысяч евро с вашего счета
Наряду с инвестиционным мошенничеством банки Эстонии отмечают растущее число случаев мошенничества с платежами. У мошенников появляется все больше схем для облапошивания людей. Читать далее...
Подкаст: «Как же бесит!» депрессия. И при чем тут «Синий кит»?
Мы сначала выталкиваем людей из общества, а потом удивляемся, почему они уходят. Слушайте подкаст главреда Rus.Potimees Олеси Лагашиной и репортера Екатерины Павловой здесь.
Не время быть нацистом: «Тайная жизнь» и «Кролик Джоджо»
«Среди множества кинолент фестиваля „Темные ночи“ этого года выделяются два очень разных фильма, снятых очень разными режиссерами, но на одну и ту же тему – как не пустить в себя нацизм», - пишет Николай Караев, с рецензией которого можно ознакомиться здесь.
Сдохни, тварь!
«Врачи у нас, в основном, хорошие. Есть отличные. Есть превосходные. Есть такие, которые творят настоящие чудеса. И, боюсь, число последних будет неуклонно расти – не вопреки, а именно благодаря нашей медицинской системе. Это же сколько свободного времени, сил, настойчивости, сознательности – а главное, здоровья – надо иметь человеку, чтобы оказаться у нужного врача в состоянии, когда его можно вылечить без применения чудес!» - пишет журналист Rus.Postimees Марианна Тарасенко, мнение которой можно прочитать здесь.
Какой будет зима? Специалисты прогнозируют
Ведущий синоптик отдела прогноза погода службы погоды Агентства окружающей среды Тайми Пальяк сказала, что нынешние лето и осень долгой стабильной погоды не показали, и переменчивое настроение может продемонстрировать и приближающаяся зима. Читать далее...
В Таллинне откроется контейнерная гостиница
В феврале в непосредственной близости от Балтийского вокзала и творческого городка Теллискиви откроется единственная в Европе контейнерная гостиница. Она станет новым творением фирмы, которая несколько лет назад построила в Тарту уникальный пятизвездочный отель. Читать далее...
Украина отменила бесплатные долгосрочные визы для граждан Эстонии
Украина перестанет предоставлять гражданам Эстонии долгосрочные визы бесплатно в ответ на аналогичные действия эстонской стороны. Это закреплено соответствующим распоряжением Кабинета министров от 15 ноября 2019 года. Читать далее...
Галерея: так выглядит только что открывшийся самый дешевый спортзал в самом центре Таллинна
Дочерняя фирма сети спортзалов MyFitness - Gym! - открыла в Старом городе модный двухэтажный спортзал, где можно заниматься спортом круглосуточно всего за 15 евро. Смотрите галерею здесь.
Возмущенный житель Ласнамяэ: фирма незаконно выписывает штрафы автовладельцам
Rus.Postimees недавно писал о жителе Ласнамяэ, который получил от фирмы ParkIT штраф за парковку у собственного дома. В той истории закон был на стороне предприятия, но, как оказалось, и фирма может допускать ошибки. Главное, чтобы автовладельцы вовремя это заметили, иначе понапрасну оплатят штраф. Читайте статью Софии Солдатенко здесь.
Что делать, если электричество в Нарве пропадет на неделю? Председатели КТ прошли необычное обучение
В Нарве около 30 председателей квартирных товариществ и членов правления КТ прошли однодневное обучение поведению в чрезвычайных ситуациях. Преподавателями выступили полицейские, спасатели и медики, которые настоятельно советовали держать дома запасы воды, еды и лекарств на семь дней. То, что такие запасы могут пригодиться, наглядно показал шторм, который месяц назад обесточил юг Эстонии на несколько дней. Хотя чаще участники обучения вспоминали блэкаут, случившийся в мае в Нарве. Читать далее...
Выход найден? Компромиссное предложение для аптечной реформы
Объединение аптекарей Эстонии созвало представителей Палаты провизоров и Союза аптекарей, чтобы найти точки взаимодействия, которые помогли бы избежать массового закрытия аптек через четыре месяца. Читать далее...
В Таллинне во дворе дома нашли странного лисенка
Ветеринары Таллиннской клиники скорой помощи для животных пытаются выяснить, что произошло с лисенком, которого сегодня утром нашли в Какумяэ. Нашедший лису обратился в Эстонское общество защиты лесных животных и сообщил, что лиса с трудом передвигается и наматывает круги, будто пытается преследовать свой хвост. Читать далее...