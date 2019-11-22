Полицейские, бросившие раздетого мужчину в лесу, получили условное наказание

Глеб Володин и Андрей Кириллов признаны виновными в превышении власти. Володина приговорили к двум, а Кириллова к трем годам лишения свободы условно. Испытательный срок Володина будет длиться два с половиной, а Кириллова - три с половиной года.

События развернулись вечером 4 апреля 2017 года у магазина Coop в Йыхви, где полицейские задержали пьяного Аллана. Молодому человеку был сделан и быстрый тест на наркотики, который определил, что тот курил коноплю.

Был составлен протокол о проступке, после этого полицейские погрузили Аллана в машину и вывезли его из города в лес. Остановив машину, сотрудник полиции вытащил нарушителя на улицу и брызнул ему в лицо перечным газом.

Молодой человек почувствовал сильную боль в глазах, из которых потекли слезы. Временно он утратил зрение и способность ориентироваться. После этого патрульный экипаж уехал с места происшествия. В машине полиции остались куртка потерпевшего и мобильный телефон.

Ничего не видевший и не ориентировавшийся в пространстве Аллан заблудился в лесу, поскольку не видел, как выйти на дорогу.

В обвинительном заключении Вируская окружная прокуратура отметила, что полицейские оставили потерпевшего в лесу в беспомощном состоянии. Аллан был в алкогольном и наркотическом опьянении, зрение было нарушено под воздействием газового оружия, также он был без мобильного телефона и верхней одежды.

Поскольку уже был вечер и стемнело Аллан заблудился и не мог выйти из леса. Он пытался лежать в легкой одежде на земле, но от холода не могу уснуть. Всего он провел в лесу более девяти часов. Полицейские бросили его в 20.50, а выйти из леса он смог только к шести утра.

В то время, когда он блуждал по лесу, температура воздуха составляла от +2,1 до +5 градусов.

Прокуратура пришла к выводу, что Андрей Кириллов превысил служебные полномочия, поставил жизнь другого человека в опасную для жизни и способную нанести серьезный вред здоровью ситуацию, и безосновательно лишил потерпевшего свободы.

Глеба Володина прокурор обвинил в превышении власти, а также в помещении и оставлении другого человека в ситуации, угрожающей его жизни и способной привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Приговор еще не вступил в силу. У сторон есть право обжаловать его в Тартуском окружном суде. О желании обжаловать приговор стороны должны сообщить письменно в течение семи дней с момента оглашения резолютивной части приговора.

Вируская окружная прокуратура пока не решила, будет ли обжаловать решение суда.