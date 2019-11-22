Полицейские, бросившие раздетого мужчину в лесу, получили условное наказание

Сегодня Вируской окружной суд приговорил к условному тюремному заключению двух полицейских, которые два года назад вывезли молодого человека из Йыхви в лес, брызнули ему в лицо перечным газом и уехали, пишет Postimees.
Глеб Володин и Андрей Кириллов признаны виновными в превышении власти. Володина приговорили к двум, а Кириллова к трем годам лишения свободы условно. Испытательный срок Володина будет длиться два с половиной, а Кириллова - три с половиной года.
События развернулись вечером 4 апреля 2017 года у магазина Coop в Йыхви, где полицейские задержали пьяного Аллана. Молодому человеку был сделан и быстрый тест на наркотики, который определил, что тот курил коноплю.
Был составлен протокол о проступке, после этого полицейские погрузили Аллана в машину и вывезли его из города в лес. Остановив машину, сотрудник полиции вытащил нарушителя на улицу и брызнул ему в лицо перечным газом.
Молодой человек почувствовал сильную боль в глазах, из которых потекли слезы. Временно он утратил зрение и способность ориентироваться. После этого патрульный экипаж уехал с места происшествия. В машине полиции остались куртка потерпевшего и мобильный телефон.
Ничего не видевший и не ориентировавшийся в пространстве Аллан заблудился в лесу, поскольку не видел, как выйти на дорогу.
В обвинительном заключении Вируская окружная прокуратура отметила, что полицейские оставили потерпевшего в лесу в беспомощном состоянии. Аллан был в алкогольном и наркотическом опьянении, зрение было нарушено под воздействием газового оружия, также он был без мобильного телефона и верхней одежды.
Поскольку уже был вечер и стемнело Аллан заблудился и не мог выйти из леса. Он пытался лежать в легкой одежде на земле, но от холода не могу уснуть. Всего он провел в лесу более девяти часов. Полицейские бросили его в 20.50, а выйти из леса он смог только к шести утра.
В то время, когда он блуждал по лесу, температура воздуха составляла от +2,1 до +5 градусов.
Прокуратура пришла к выводу, что Андрей Кириллов превысил служебные полномочия, поставил жизнь другого человека в опасную для жизни и способную нанести серьезный вред здоровью ситуацию, и безосновательно лишил потерпевшего свободы.
Глеба Володина прокурор обвинил в превышении власти, а также в помещении и оставлении другого человека в ситуации, угрожающей его жизни и способной привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Приговор еще не вступил в силу. У сторон есть право обжаловать его в Тартуском окружном суде. О желании обжаловать приговор стороны должны сообщить письменно в течение семи дней с момента оглашения резолютивной части приговора.
Вируская окружная прокуратура пока не решила, будет ли обжаловать решение суда.
«Сегодняшний приговор признает их вину, но наказание отличается от того, которое требовал прокурор. Мы примем решение об обжаловании после того, как ознакомимся с мотивировочной частью. Прокуратура довольна тем, что обвиняемые признали вину в преступлении, которое им инкриминировалось. В полиции не могут работать люди, которые не соблюдают к своей деятельности законы и нарушают их», - сказала прокурор Вируской окружной прокуратуры Мари Лукк.