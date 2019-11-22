Это не таллиннский торговый центр "Арсенал". А что это?

Участок расположен в промышленном районе с дореволюционными корпусами Siemens& Halske из красного кирпича и промышленными сооружениями 70-х годов XX века. Проект «Порт Севкабель» представлен разнообразными объектами, так что гости всех возрастов найдут здесь что-то интересное.

ФОТО: hqroom.ru

В исторических корпусах из красного кирпича расположились в основном небольшие мастерские и офисы, а первые этажи занимают заведения общепита. Административное здание советского периода занято разнообразными образовательными и спортивными проектами и магазинами.

ФОТО: hqroom.ru

Самый большой производственный цех с видом на море включает многофункциональное пространство, клуб и ресторан на первом уровне, а наверху планируется музей, галерея и театрально-выставочный проект.

В качестве основных материалов архитекторы выбрали черный необработанный металл и дерево.