Это не таллиннский торговый центр "Арсенал". А что это?

Пт, 22.11.2019
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ФОТО: hqroom.ru

Архитектурное бюро ХВОЯ представило масштабный проект развития прибрежной территории исторического завода Севкабель на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, пишет HQRoom

Участок расположен в промышленном районе с дореволюционными корпусами Siemens& Halske из красного кирпича и промышленными сооружениями 70-х годов XX века. Проект «Порт Севкабель» представлен разнообразными объектами, так что гости всех возрастов найдут здесь что-то интересное.

ФОТО: hqroom.ru

В исторических корпусах из красного кирпича расположились в основном небольшие мастерские и офисы, а первые этажи занимают заведения общепита. Административное здание советского периода занято разнообразными образовательными и спортивными проектами и магазинами.

ФОТО: hqroom.ru

Самый большой производственный цех с видом на море включает многофункциональное пространство, клуб и ресторан на первом уровне, а наверху планируется музей, галерея и театрально-выставочный проект.

В качестве основных материалов архитекторы выбрали черный необработанный металл и дерево.

Много фотографий можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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