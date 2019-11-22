Ваш автомобиль в списке: кому из жителей Эстонии на самом деле грозит повестка от военных?

Читатель Rus.Postimees подозревает, что его автомобиль заинтересовал военных именно потому, что был записан на фирму. Купленные же в лизинг машины также являются, по сути, собственностью фирмы - банка или другого кредитного учреждения. "Но по информации из банка, клиентом которого мы являемся, у них таких запросов от Департамента оборонных ресурсов не было", - написал читатель.

Департамент, однако, опроверг подозрения автовладельца. Пресс-секретарь Департамента оборонных ресурсов Марке Теппор подтвердила Rus.Postimees, что принудительная повинность автомобиля может быть применена к автомобилям, находящимся в собственности как частных, так и юридических лиц.

Причем прежде всего, по словам Теппор, для принудительной повинности рассматриваются именно транспортные средства, принадлежащие юридическим лицам.

И при этом в выборку попадают автомобили лизинговых компаний, а также предприятий - как с международным участием, так и на 100% принадлежащих эстонскому капиталу, заверила пресс-секретарь ведомства.

Департамент оборонных ресурсов Эстонии в течение осени продолжает рассылать некоторым автовладельцам оповещения о том, что их имущество в случае войны может послужить государству. В присылаемых автовладельцам письмах их ставят в известность о возбуждении в отношении их транспортного средства административного производства, которое должно выяснить, действительно ли техника отвечает нуждам обороны. В течение 15 дней с момента получения оповещения у владельца есть право представить свое мнение и/или возражения.

Принудительная повинность автомобиля в пользу Сил обороны определяется постановлением Правительства Республики на основе перечня имуществ или услуг, установленных в сводной программе принудительных повинностей гособороны. План исходит из потребностей Сил обороны, а критериями выбора транспортных средств является соответствие характеристик транспортных средств потребностям Сил обороны, пояснила Теппор.

На деле, легко предположить, что эта формулировка обозначает упор на автомобили повышенной проходимости - внедорожники, зачастую класса "люкс". По крайней мере, среди получивших недавно повестку людей, подтвердивших это Rus.Postimees на условиях анонимности, были владельцы именно таких автомобилей.

При этом в гипотетической ситуации, когда машина, за которую пользователь выплачивает немалый лизинг, будет на время кризиса или военных действий передана Силам обороны, хозяин машины будет вынужден продолжать выплачивать за нее ежемесячную сумму, не имея при этом возможности пользоваться своим личным автотранспортом.