Кремль потрясен видео, на котором наемные солдаты убивают сирийца

«В СМИ опубликованы действительно чудовищные кадры. Сегодня удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация», - сказал Песков сегодня журналистам.

«Я не знаю, насколько оправданы выводы и всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае, могу сказать, что у нас нет о них никакой информации и мы никак с ними не связаны», - подвел итог Песков.

На уточняющий вопрос, будут ли российские следственные органы изучать данные видеозаписи, Песков сказал: «Если они посчитают это необходимым, они это сделают».