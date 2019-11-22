Кремль потрясен видео, на котором наемные солдаты убивают сирийца

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль шокирован попавшим в СМИ видео, где предполагаемые бойцы частной фирмы Wagner жестоко убивают дезертировавшего сирийского солдата. Он признал возможным, что в отношении случившегося будет проведено расследование, пишет Postimees.
«В СМИ опубликованы действительно чудовищные кадры. Сегодня удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация», - сказал Песков сегодня журналистам.
«Я не знаю, насколько оправданы выводы и всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае, могу сказать, что у нас нет о них никакой информации и мы никак с ними не связаны», - подвел итог Песков.
На уточняющий вопрос, будут ли российские следственные органы изучать данные видеозаписи, Песков сказал: «Если они посчитают это необходимым, они это сделают».
Видео убийства, произошедшего в 2017 году, в четверг опубликовала на своем сайте «Новая газета». Журналисты опознали в одном из убийц наемного солдата группы Wagner, газета утверждает, что убийство было совершено в провинции Хомс.