Фото и видео: тысячи португальских полицейских возмущены и вышли на митинг

Около десяти тысяч человек приняли участие в протестном марше, организованном вчера полицией. Люди – полицейские, их друзья и члены семьи – вышли на улицы, требуя лучших условий труда и большую зарплату, пишет Elu24.
Держа плакаты с надписью: "Мы защищаем людей, но кто защищает нас?", протестующие требовали повышения зарплат, новой экипировки, улучшенных льгот, а также проверок здоровья и безопасности.
Средняя зарплата полицейских в Португалии 789 евро. Для сравнения, в Польше и Франции зарплата полицейских составляет 1 309 евро.
В Эстонии средняя зарплата полицейских, по прошлогодним данным, составила 1522 евро.
"Это огромная несправедливость, когда полицейский приносит домой зарплату, настолько близкую к минимальной заработной плате", - сказал вице-президент полицейского союза Пауло Маседо.