Пт, 22.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет

Фото: необычные проекты европейских частных домов

ФОТО: themodernhouse.com / РБК

Сегодня частные дома перестали выглядеть как коробка с треугольной черепичной крышей. Архитекторы и дизайнеры проектируют здания самых неожиданных форм, пишет Realty.rbc.ru.

Подробнее на РБК:

https://realty.rbc.ru/news/5dadb99b9a7947505473d8e2

Дом, часть которого расположена под мостом, выставлен на продажу в Лондоне за 960 тысяч фунтов стерлингов. Проект здания с звуконепроницаемыми фасадами разработало бюро Undercurrent Architect.

ФОТО: themodernhouse.com / РБК

В трехэтажном доме две гостиные, кухня, рабочий кабинет, две спальни и столько же санузлов. Интерьеры выдержаны в светлых тонах, высокие потолки и окна необычной формы.

ФОТО: themodernhouse.com / РБК

Фотографии других необычных строений смотрите ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ