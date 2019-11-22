Фото: необычные проекты европейских частных домов

Сегодня частные дома перестали выглядеть как коробка с треугольной черепичной крышей. Архитекторы и дизайнеры проектируют здания самых неожиданных форм, пишет Realty.rbc.ru.
Подробнее на РБК:
https://realty.rbc.ru/news/5dadb99b9a7947505473d8e2
Дом, часть которого расположена под мостом, выставлен на продажу в Лондоне за 960 тысяч фунтов стерлингов. Проект здания с звуконепроницаемыми фасадами разработало бюро Undercurrent Architect.
В трехэтажном доме две гостиные, кухня, рабочий кабинет, две спальни и столько же санузлов. Интерьеры выдержаны в светлых тонах, высокие потолки и окна необычной формы.
Фотографии других необычных строений смотрите ЗДЕСЬ.