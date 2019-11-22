Лучшая сотрудница Rimi в Эстонии: я научилась игнорировать оскорбления пьяных людей

«Я работаю в Rimi только с февраля этого года, но при этом имею очень большой опыт в обслуживании – до этого я работала и на автозаправке, и в других розничных сетях», - сказала Кейди Аламаа. Кейди отмечает, что работа в обслуживании сейчас не очень популярна среди молодежи, но ей эта должность нравится, потому что ее учили не стыдиться работы. «Я люблю общаться с людьми, но всегда соблюдаю границы. Если я вижу, когда человек не в настроении разговаривать, то ограничиваюсь элементарными фразами вежливости. Многие же наоборот хотят поговорить, и у меня уже есть постоянные клиенты, которые предпочитают оплачивать покупки именно в моей кассе и задавать вопросы».

Кейди говорит, что она чувствует за собой обязанность напоминать людям о том, что они могут активировать скидочные купоны, покупать фрукты со скидкой по пятницам, а пенсионеры могут совершать выгодные покупки по понедельникам. «Очень часто люди не знают об этих скидках, но зачем платить больше, если есть возможность сэкономить».

«Я уверена, что кассир выполняет свою работу хорошо, если он сразу начинает решать сложные ситуации или проблемы, - отметила Кейди. - В таких случаях точно не стоит нервничать. Меня довольно часто оскорбляют пьяные люди, когда я не продаю им алкоголь, но я остаюсь верной своим принципам и не принимаю это близко к сердцу. Пьяные люди не ведают, что творят».

Выигранные деньги Кейди потратит на отдых с семьей где-нибудь в теплой стране. Это было их давней семейной мечтой.

«Для каждой торговой сети важно, чтобы в магазине была высокая культура обслуживания, - сказала руководитель Rimi Кайре Теро. - Для того, чтобы персонал выполнял свою работу еще лучше, необходимо их мотивировать. Кроме того, этот конкурс дарит много положительных эмоций и возможность связаться с коллегами по всей Эстонии, чтобы поделиться с ними своими мыслями и опытом».

Кайре Теро рассказала, что в финале соревнований участники должны были искать выход из различных трудных ситуаций, возникающих с клиентами – например, обслуживание пьяного клиента и отказ в продаже ему алкоголя. «Для Rimi очень важно, чтобы люди в состоянии алкогольного опьянения и несовершеннолетние не могли приобрести спиртное в наших магазинах. Мы много обучали продавцов в этом вопросе, и члены жюри хотели увидеть, какие уроки вынесли наши сотрудники и как они справятся с такими клиентами. Нынешний победитель отлично доказал свой решительный настрой».

«Кроме того, продавцов проверяли на внимательность – что будет, если клиент придет на кассу колбасой, на которую наклеен ценник от сыра? - описала Теро. - На самом деле, обращать внимание на такие мелочи очень трудно, особенно если на кассе очередь, и продавец одновременно должен работать с деньгами».