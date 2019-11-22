Судоходные компании готовятся к забастовке: паромы Viking Line и Tallink останутся в портах

В понедельник ряд профсоюзов расширит свои акции солидарности, чтобы выразить свою поддержку бастующим в Финляндии работникам почты. Например, Профсоюз моряков распространит протестные меры в том числе на пассажирские паромы, курсирующие под финским флагом, если в трудовом споре между почтовиками и работодателями не будет достигнуто договоренности, пишет Yle.

Судоходным компаниям грозят убытки

Пять пассажирских паромов Viking Line останутся в портах, если начнется забастовка: Amorella и Grace, следующие из Турку в Стокгольм, а также паромы Mariella и Gabriella, следующие между Хельсинки и Стокгольмом, останутся в своих портах, а паром Rosella – в порту Мариенхамна.

Забастовка повлияет также на работу паромов Tallink Silja Line, курсирующих между Таллинном и Хельсинки, Baltic Princess и Silja Serenade. Tallink сообщает, что при необходимости пассажиры получат места на другие рейсы компании.

Также паром компании Eckerö Line MS Finlandia, следующий в Таллинн, останется в Хельсинки.

По оценке Viking Line, возможная забастовка повлияет на планы нескольких тысяч пассажиров, и нанесет компаниям крупные убытки. Под флагом Финляндии ходит большинство паромов Viking Line, поэтому забастовка сильнее всего ударит именно по этой компании.

Viking Line: мы свяжемся с пассажирами

По словам начальника пресс-службы Viking Line Йоханны Бойер-Сванстрём, компания свяжется с пассажирами в выходные, если окажется, что в трудовом споре почтовиков не будет достигнуто согласия.

"Мы все же надеемся на компромисс. Клиентам нужно следить за нашим сайтом в интернете. Если в воскресенье покажется вероятным, что забастовка начнется, мы свяжемся со всеми пассажирами по СМС или электронной почте", - говорит Йоханна Бойер-Сванстрём.