Компания Tallinna Sadam продает порт Пальяссааре

Компания Tallinna Sadam сообщила, что продает на электронном аукционе недвижимость на Пальяссааре-теэ,28d и 26b, где расположены портовые причалы и четырехэтажное административное здание. На аукцион также выставлена земельная единица на Пальяссааре-пыйк,1 и участок R4 железной дороги Пальяссааре, который включает в себя колею, другие сооружения и укрытие.

Коммерческий директор и член правления Таллиннского порта Маргус Вихман сообщил ERR, что порт Пальяссааре входит в зону развития жилой среды в Таллинне, поэтому содержание грузового порта в этом месте не является разумным.

«Таллиннский порт много лет назад осуществил отчуждение большинства участков земли, окружающих акваторию порта. В нынешнем случае мы приступили к реализации оставшихся активов, чтобы завершить процесс, который начался несколько лет назад», - добавил он.